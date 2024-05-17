В Волчанске и в окрестностях южных сел от города может оставаться около 200-300 гражданских - полиция

Пока неизвестно, сколько людей может оставаться в Волчанске, что в Харьковской области, но, по приблизительным подсчетам, около 200-300 человек могут быть в городе и в окрестностях южных сел от города. Об этом в эфире телемарафона в пятницу рассказал главный патрульный Волчанского отдела полиции Алексей Харьковский, передает корреспондент УНН.

На данный момент такой информации нет, потому что невозможно посчитать количество. Многие люди самостоятельно выехали. Мы вывезли около 1500 человек из самого Волчанска. Поэтому точное количество, сколько осталось человек, нам неизвестно. По приблизительным подсчетам, около 200-300 человек - это все, что осталось в Волчанске и в окрестностях южных сел самого Волчанска - сказал Харьковский.

Детали

Он добавил, что по самому Волчанску оккупанты наносят интенсивные удары, полицейские несколько раз попадали под обстрелы, есть раненые.

"Ситуация тяжелая, крайне напряженная, ведь постоянно продолжаются обстрелы из танков, артиллерии, минометов. Также работают FPV-дроны, которые поражают автомобили, которые движутся по Волчанску. Был случай, когда волонтеры сами хотели заехать в город, не согласовав с военной администрацией, и попали сразу под обстрел FPV-дронов", - добавил полицейский.

Напомним

По состоянию на 23:30 16 мая на Харьковском направлении произошло 10 боевых столкновений, во время которых ВСУ удалось отбить 8 атак в районах Липцы, Старицы и Волчанска. Однако враг продолжает попытки прорвать оборону украинских подразделений на направлении Шебекино - Волчанск. В населенном пункте Волчанск ситуация контролируемая. Всего на Харьковском направлении за прошедшие сутки потери врага составили 160 оккупантов и 21 единицу вооружения и военной техники.