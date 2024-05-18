Наступление рф может состоять из нескольких волн, первая волна была на Харьковщине - Зеленский

Наступление россии может состоять из нескольких волн. Первая волна была в Харьковской области. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью AFP, передает УНН.

Детали

Зеленский заявил, что ситуация в Харьковской области, где тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома, "контролируемая", но "не стабилизирована".

По оценке AFP, которая основана на данных Института изучения войны (ISW), показала, что российские войска продвинулись более чем на 278 квадратных километров (107 квадратных миль) в своем наступлении, что является их самым большим успехом за полтора года.

Зеленский отметил, что российские войска проникли на 5-10 километров вдоль северо-восточной границы, прежде чем их остановили украинские силы.

По его словам, наступление россии "может состоять из нескольких волн. Первая волна была" в Харьковской области.

Зеленский преуменьшил успехи россии в наступлении сейчас, но добавил: "Мы должны быть трезвыми и понимать, что они идут глубже на нашу территорию. А не наоборот. И это все равно их преимущество".

российский диктатор владимир путин в Китае заявил, что у рф якобы нет планов по захвату Харькова.

Но Зеленский сказал, что российские силы "хотят атаковать" город, хотя понимают, что это будет "очень трудно".

Они понимают, что у нас есть силы, которые будут бороться долго, - заявил Зеленский.

Фактически вся Харьковская операция рф сводится к попытке ослабить ВСУ в целом по фронту - Зеленский

Дополнение

Еще в начале мая начальник ГУР Вадим Скибицкий сообщал, что россия готовится к наступлению на Харьковскую и Сумскую области в конце мая или в начале июня.

Представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин отмечал, что украинские военные готовы к возможному наступлению россиян на Сумскую область.