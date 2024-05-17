Фактически вся Харьковская операция рф сводится к попытке ослабить ВСУ в целом по фронту - Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
  •  78387 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
  •  72152 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
  •  88527 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
  •  110160 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  133086 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  124808 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
16 мая 2024, 10:49  •  118306 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
16 мая 2024, 09:35  •  176291 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Эксклюзив
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
16 мая 2024, 08:45  •  64955 просмотра

ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
16 мая 2024, 08:19  •  170096 просмотра

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

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16 мая 2024, 09:35  •  176291 просмотра
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Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  231810 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  251555 просмотра
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  452545 просмотра

Фактически вся Харьковская операция рф сводится к попытке ослабить ВСУ в целом по фронту - Зеленский

По словам президента Зеленского, вся харьковская операция российских войск - это попытка ослабить украинские силы по всей линии фронта и усилить российскую пропаганду, направленную на мировых лидеров.

Война •   •  1885 просмотра
Фактически вся Харьковская операция рф сводится к попытке ослабить ВСУ в целом по фронту - Зеленский

российский удар по Одессе: спасатели показали фото последствий атаки

Российский ракетный удар в Одесской области вызвал пожар на складе площадью 8000 квадратных метров, в результате чего 1 человек погиб и 8 получили ранения.

Война •   •  2280 просмотра
российский удар по Одессе: спасатели показали фото последствий атаки

Энергетика потеряла существенную часть генерации, есть потребность в рациональном потреблении - Президент

По словам Президента Зеленского, после российских ударов энергетический сектор Украины потерял значительные генерирующие мощности, что обусловливает необходимость рационального потребления электроэнергии до восстановления.

Война •   •  2571 просмотра
Энергетика потеряла существенную часть генерации, есть потребность в рациональном потреблении - Президент

За последнюю неделю в центры рекрутинга обратилось более тысячи человек

За последнюю неделю в призывные пункты украинской армии поступило более 5 000 заявлений от желающих вступить в ряды Вооруженных Сил Украины.

Общество •   •  3701 просмотра
За последнюю неделю в центры рекрутинга обратилось более тысячи человек

Завтра в Украине не планируют отключать "свет" для населения

Завтра в Украине не планируется отключение электроэнергии для бытовых потребителей, ограничения будут касаться только промышленности с 19:00 до полуночи.

Война •   •  4418 просмотра
Завтра в Украине не планируют отключать "свет" для населения

Режиссер-легенда Коппола презентовал свой "Мегаполис" в Каннах: премьера разделила мнения критиков

На Каннском кинофестивале состоялась премьера нового полнометражного фильма от режиссера "Крестного отца". Фильм в значительной степени разочаровал критиков.

Культура •   •  5306 просмотра
Режиссер-легенда Коппола презентовал свой "Мегаполис" в Каннах: премьера разделила мнения критиков

россияне били по Днепропетровщине дронами-камикадзе и артиллерией: есть разрушения

Российские войска совершили 9 ударов беспилотников-камикадзе и 5 раз обстреляли Днепропетровскую область из артиллерии, повредив дома, здания, линии электропередач и газопровод, вызвав пожары.

Общество •   •  5030 просмотра
россияне били по Днепропетровщине дронами-камикадзе и артиллерией: есть разрушения

Правительство уволило трех заместителей министра развития громад

Кабинет министров Украины уволил трех заместителей министра развития громад, территорий и инфраструктуры.

политика •   •  5246 просмотра
Правительство уволило трех заместителей министра развития громад

В Харькове количество пострадавших в результате вражеских атак возросло до 25 - мэр

25 человек получили ранения и 2 погибли в результате вражеского ракетного обстрела Холодногорского района Харькова, сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.

Война •   •  5334 просмотра
В Харькове количество пострадавших в результате вражеских атак возросло до 25 - мэр

Зеленский обсудил с премьер-министром Словении Саммит мира и соглашение по безопасности

Во время телефонного разговора президент Украины Владимир Зеленский обсудил мирный саммит в Швейцарии и двустороннее соглашение о безопасности с премьер-министром Словении Голобом.

политика •   •  5294 просмотра
Зеленский обсудил с премьер-министром Словении Саммит мира и соглашение по безопасности