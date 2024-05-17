Фактически вся Харьковская операция рф сводится к попытке ослабить ВСУ в целом по фронту - Зеленский

Фактически вся Харьковская операция россиян сводится к попытке ослабить украинские силы в целом по фронту и одновременно к попытке укрепить российскую пропаганду - пропаганду, направленную и на мировых лидеров. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, передает УНН.

Наши военные. Доложил Головком - о ситуации на фронте. Харьковские направления: Волчанск, Липцы, Купянск. Мы сдерживаем российское давление. Спасибо каждой бригаде, каждому подразделению - сказал Зеленский.

Он отметил, что неизменное внимание уделяется и Донецким направлениям, прежде всего Покровскому - там сейчас наиболее жестко, наибольшее количество боев.

Фактически вся Харьковская операция оккупанта сводится к попытке ослабить наши силы в целом по фронту и одновременно к попытке укрепить его пропаганду - пропаганду, направленную и на мировых лидеров. Россия хочет показать, будто это именно она определяет, что будет дальше с войной. Наша задача - сорвать российскую попытку расширить войну и не давать оккупанту сломать и фронт, и нашу дипломатию - то, как мы приближаем справедливый мир - рассказал Зеленский.

Наибольшее давление на позиции Сил обороны рф осуществляет в районе Новоалександровки

Дополнение

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщал, что враг расширил зону активных боевых действий почти на 70 километров.

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявлял, что на Харьковщине россияне продолжают попытки продвинуться вперед. Однако украинские военные ведут боевые действия вблизи границы, успешно отражая очередное вторжение врага.