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Фактично вся Харківська операція рф зводиться до намагання послабити ЗСУ загалом по фронту – Зеленський

Фактично вся Харківська операція рф зводиться до намагання послабити ЗСУ загалом по фронту – Зеленський

Київ • УНН

 • 21820 перегляди

За словами президента Зеленського, вся харківська операція російських військ - це спроба послабити українські сили по всій лінії фронту і посилити російську пропаганду, спрямовану на світових лідерів.

Фактично вся Харківська операція росіян зводиться до намагання послабити українські сили загалом по фронту та водночас до спроби зміцнити російську пропаганду – пропаганду, спрямовану й на світових лідерів. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, передає УНН.

Наші військові. Доповів Головком – щодо ситуації на фронті. Харківські напрямки: Вовчанськ, Липці, Куп’янськ. Ми стримуємо російський тиск. Дякую кожній бригаді, кожному підрозділу

- сказав Зеленський.

Він зазначив, що незмінна увага приділяється й Донецьким напрямкам, передусім Покровському – там зараз найбільш жорстко, найбільша кількість боїв.

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Фактично вся Харківська операція окупанта зводиться до намагання послабити наші сили загалом по фронту та водночас до спроби зміцнити його пропаганду – пропаганду, спрямовану й на світових лідерів. Росія хоче показати, ніби це саме вона визначає, що буде далі з війною. Наше завдання – зірвати російську спробу розширити війну та не давати окупанту зламати і фронт, і нашу дипломатію – те, як ми наближаємо справедливий мир

- розповів Зеленський.

Найбільший тиск на позиції Сил оборони рф здійснює в районі Новоолександрівки17.05.24, 18:20 • 19492 перегляди

Доповнення

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомляв, що ворог розширив зону активних бойових дій майже на 70 кілометрів.

Міністр оборони України Рустем Умєров заявляв, що на Харківщині росіяни продовжують спроби просунутись вперед. Однак українські військові ведуть бойові дії поблизу кордону, успішно відбиваючи чергове вторгнення ворога.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
oleksandr-syrskyiОлександр Сирський
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