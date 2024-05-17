Ворог розширив зону активних бойових дій майже на 70 кілометрів - Сирський
Київ • УНН
Російські війська розширили зону активних бойових дій майже на 70 кілометрів, зосередивши основні зусилля на напрямку Стрілеча - Липці та захопленні Вовчанська Харківської області.
російській війська розширили зону активних бойових дій майже на 70 кілометрів, основні зусилля зосередили на напрямку Стрілеча - Липці та на захоплені Вовчанська Харківської області, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, передає УНН.
Противник розширив зону активних бойових дій майже на 70 кілометрів, таким чином намагаючись примусити нас задіяти додаткову кількість бригад зі складу резерву
За словами Головкома, основні зусилля ворог зосередив на напрямку Стрілеча - Липці та на захоплені Вовчанська, з подальшим виходом до Білого Колодязя і розгортанням наступу в тил українських військ.
Із цією мето російске віськове керівництво створило і значно посилило оперативно-тактичне угруповання військ "Сєвєр", до складу якого увійшли бойові частини 6 армії, 11 та 44 армійських корпусів.
На Харківському напрямку триває бій в районі Стариці - Генштаб 17.05.24, 11:40 • 17180 переглядiв
Як зауважив Сирський, ворог розпочав наступ значно раніше запланованого терміну, коли помітив перекидання українських військ, однак, йому не вдалось прорвати оборону ЗСУ.
Втім, Головнокомандувач вказав, що "попереду будуть важкі бої і ворог до цього готується".
"За таких обставин ми повинні не допустити подальшого просування ворожих військ стійким утриманням займаних рубежів та позицій, ударами авіації, ракетних систем, вогнем артилерії і танків нанести йому максимальних втрат, а також створити умови для розгрому діями мобільних штурмових груп та підрозділів атаками у фланг і тил із різних напрямків", - вказав Сирський.
Зеленський: найглибша точка просування ворога на Харківщині – 10 кілометрів17.05.24, 11:47 • 16183 перегляди