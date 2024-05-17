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Зеленський: найглибша точка просування ворога на Харківщині – 10 кілометрів

Зеленський: найглибша точка просування ворога на Харківщині – 10 кілометрів

Київ • УНН

 • 16183 перегляди

Українські війська стабілізували ситуацію у Харківської області, але російські війська просунулися на 10 кілометрів углиб Харківської області.

Сили оборони України змогли стабілізувати ситуацію на Харківщині, зупинивши  просування зс рф. Максимальна глибина, на яку ворог зміг проникнути, становить 10 кілометрів. Водночас, на деяких напрямках, де діють наші бригади, ворог не здійснив жодного просування.

Про це розповів Президент України Володимир Зеленський журналістам ТСН, пише УНН.

На сьогодні наші Сили оборони стабілізували росіян там, де вони зараз знаходяться. Найглибша точка їх просування – 10 кілометрів. На напрямках деяких бригад у ворога немає зовсім просування і не було

– сказав Зеленський.
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Він зазначив, що зараз посилили кілька напрямків, розмістивши додаткові батальйони, які було мобілізовано з резервів та з інших напрямків.

Нагадаємо

Російські війська атакували Харків вночі із С-300 та да допомогою безпілотників, пошкодивши будівлю районної адміністрації та житловий будинок. За добу через обстріли рф в області 2 людини загинули та 9 отримали поранення.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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