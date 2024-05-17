Зеленский: самая глубокая точка продвижения врага на Харьковщине - 10 километров

Силы обороны Украины смогли стабилизировать ситуацию на Харьковщине, остановив продвижение сс рф. Максимальная глубина, на которую враг смог проникнуть, составляет 10 километров. В то же время, на некоторых направлениях, где действуют наши бригады, враг не совершил ни одного продвижения.

Об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский журналистам ТСН, пишет УНН.

На сегодня наши Силы обороны стабилизировали россиян там, где они сейчас находятся. Самая глубокая точка их продвижения - 10 километров. На направлениях некоторых бригад у врага нет совсем продвижения и не было - сказал Зеленский.

Он отметил, что сейчас усилили несколько направлений, разместив дополнительные батальоны, которые были мобилизованы из резервов и с других направлений.

Напомним,

Российские войска атаковали Харьков ночью из С-300 и с помощью беспилотников, повредив здание районной администрации и жилой дом. За сутки из-за обстрелов рф в области 2 человека погибли и 9 получили ранения.