Враг расширил зону активных боевых действий почти на 70 километров - Сырский

российские войска расширили зону активных боевых действий почти на 70 километров, основные усилия сосредоточили на направлении Стрелечья - Липцы и на захвате Волчанска Харьковской области, сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский, передает УНН.

Противник расширил зону активных боевых действий почти на 70 километров, таким образом пытаясь заставить нас задействовать дополнительное количество бригад из состава резерва - написал Сырский в Telegram.

По словам Главкома, основные усилия враг сосредоточил на направлении Стрелечья - Липцы и на захвате Волчанска, с последующим выходом к Белому Колодезю и развертыванием наступления в тыл украинских войск.

С этой целью российское военное руководство создало и значительно усилило оперативно-тактическую группировку войск "Север", в состав которой вошли боевые части 6 армии, 11 и 44 армейских корпусов.

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Как отметил Сырский, враг начал наступление значительно раньше запланированного срока, когда заметил переброску украинских войск, однако, ему не удалось прорвать оборону ВСУ.

Впрочем, Главнокомандующий указал, что "впереди будут тяжелые бои и враг к этому готовится".

"При таких обстоятельствах мы должны не допустить дальнейшего продвижения вражеских войск устойчивым удержанием занимаемых рубежей и позиций, ударами авиации, ракетных систем, огнем артиллерии и танков нанести ему максимальные потери, а также создать условия для разгрома действиями мобильных штурмовых групп и подразделений атаками во фланг и тыл с разных направлений", - указал Сырский.

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