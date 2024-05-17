На Харьковском направлении продолжается бой в районе Старицы - Генштаб

По состоянию на 10.30 17 мая на Харьковском направлении продолжается боестолкновение в районе населенного пункта Старица. Ситуация в Волчанске - контролируемая. На отдельных направлениях Силы обороны улучшают тактическое положение. Об этом говорится в сводке Генштаба, передает УНН.

Детали

По данным Генштаба, с начала суток произошло 60 боевых столкновений, 20 из которых еще продолжаются. Российские оккупанты нанесли четыре ракетных удара с применением семи ракет и четыре авиационных удара, 35 ударов дронами-камикадзе, совершили более 570 обстрелов позиций наших войск.

На Харьковском направлении продолжается одно боестолкновение в районе населенного пункта Старица.

Ситуация в населенном пункте Волчанск - контролируемая, указали в Генштабе. "Продолжаются мероприятия по усилению наших оборонительных позиций и улучшению тактического положения на отдельных направлениях", - говорится в заявлении.

На Купянском направлениипродолжаются две атаки противника на направлениях Крохмальное - Берестовое и Коломийчиха - Мясожаровка. Ситуация контролируется. Нашими войсками ведутся штурмовые действия с целью улучшения тактического положения в направлении Синьковка-Вильшана.

На Северском направлении произошло пять боевых столкновений. Силами обороны отбита одна атака, четыре продолжаются на направлениях Соледар-Раздоловка, Берестовое-Виимка, Николаевка-Раздоловка. В ходе оборонительных действий потерь позиций не допущено, ситуация контролируемая.

На Краматорском направлении противник шесть раз пытался прорвать оборону наших войск. Силами обороны две атаки отражены. Продолжаются боевые действия на направлениях Берховка-Калиновка; Бахмут-Клищеевка. Ситуация контролируемая.

На Покровском направлении продолжается шесть атак противника на направлениях Очеретино-Новоалександровка и Тоненькое-Уманское.

На Кураховском направлении противник совершил семь попыток прорвать оборону наших войск на направлениях Марьинка-Георгиевка, Славное-Новомихайловка, Славное-Парасковиевка, Сладкое-Водяное, Сладкое-Константиновка. В ходе боев потерь позиций не допущено.

На Времовском направлении противник совершил одну безуспешную попытку улучшить свое тактическое положение на направлении Заветное Желание-Старомайорское. Ситуация контролируется.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили четыре вражеские атаки на направлении Олешковские Пески - Крынки, Казачьи Лагеря - Крынки. В ходе боев противник успеха не имел, потерь позиций не допущено, данные о потерях российских оккупантов уточняются.

Украинские защитники делают все возможное для удержания оборонительных рубежей и позиций, наносят оккупантам ощутимые потери, наращивают инициативу там, где это возможно. В целом, за прошедшие сутки, 16 мая, общие потери российских захватчиков составили 1410 человек. Также оккупанты потеряли 18 танков, 14 боевых бронированных машин, 38 артиллерийских систем, одну РСЗО, 2 средства ПВО, 2 самолета, один вертолет, 45 БпЛА ОТР, 56 автомобилей и 7 единиц специальной техники.

"В общем, ситуация на фронте контролируемая Силами обороны", - указали в Генштабе.