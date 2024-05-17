Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
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Уплату налогов в рф следует считать взяточничеством - Международная рабочая группа по санкциям против россии
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Президент Бразилии не поедет на Саммит мира по Украине: назвал причину
"Снизит экспортные доходы на 70-80 млрд долл.": группа Макфола-Ермака предложила санкции против западных компаний в россии и "теневого флота", эмбарго на уран, алюминий и сталь и конфискацию активов рф
Проверка военно-учетных документов при пересечении границы: в ГПСУ рассказали детали
Обстановка на Покровском направлении динамично меняется - Волошин
В США обратили внимание на роль "росатома" в захвате ЗАЭС и поддержали санкции в отношении госконцерна рф
Памятнику быть, но для определения его границ еще нужны выводы археологов - о результатах обсуждения судьбы Китаева в КГГА
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На Харьковском направлении продолжается бой в районе Старицы - Генштаб
На Харьковском направлении продолжаются бои под Станицей, ситуация в Волчанске контролируемая, а украинские войска улучшают тактические позиции на отдельных участках.
Уплату налогов в рф следует считать взяточничеством - Международная рабочая группа по санкциям против россии
Многие крупные иностранные компании продолжают работать в россии, несмотря на ее вторжение в Украину, предоставляя ресурсы, которые могут способствовать военным действиям. Поэтому в Международной рабочей группе по санкциям против россии предлагается рассматривать уплату налогов этими компаниями в россии как взяточничество, которое наказывается штрафами.
Пытался поджечь синагогу: во Франции полицейские застрелили вооруженного мужчину
Вооруженный мужчина был застрелен французской полицией после попытки поджечь синагогу в Руане.
Глава НАК "Нафтогаз Украины" рассказал, как они готовятся к новому отопительному сезону
"Нафтогаз Украины" активно готовится к новому отопительному сезону. В этом году добыча газа увеличена до 15 миллиардов кубометров; добыча нефти - на 2 миллиона тонн.
Президент Бразилии не поедет на Саммит мира по Украине: назвал причину
Президент Бразилии Лула да Силва не посетит Саммит мира по Украине, поскольку не видит "смысла" участвовать в мероприятии, в котором не участвуют две конфликтующие стороны.
"Снизит экспортные доходы на 70-80 млрд долл.": группа Макфола-Ермака предложила санкции против западных компаний в россии и "теневого флота", эмбарго на уран, алюминий и сталь и конфискацию активов рф
Санкционная группа Макфола-Ермака представила План действий 3. 0, предлагая такие меры, как конфискация замороженных активов российского центрального банка, усиление контроля за соблюдением предельных цен на нефть, введение полного эмбарго на экспорт российского урана, алюминия и стали, санкции против западных компаний, работающих в россии, и приравнивание налоговых платежей в россию к взяточничеству, чтобы подорвать экономический и военный потенциал россии для более быстрого прекращения ее агрессии в Украине.
Проверка военно-учетных документов при пересечении границы: в ГПСУ рассказали детали
Начиная с 18 мая, пограничники будут проверять военно-учетные документы у мужчин в возрасте от 18 до 60 лет при пересечении границы, причем для определенных категорий проверка будет обязательной, а для других - необязательной.
Обстановка на Покровском направлении динамично меняется - Волошин
За прошедшие сутки на Покровском направлении украинские войска отбили 41 вражеский обстрел, при этом ситуация динамично менялась: на одних участках противник достигал ограниченного тактического успеха из-за интенсивного огня, а на других - украинские войска отвоевывали утраченные позиции.
В США обратили внимание на роль "росатома" в захвате ЗАЭС и поддержали санкции в отношении госконцерна рф
Американские законодатели поддержали санкции против российской государственной ядерной компании "Росатом" за ее роль в захвате Запорожской атомной электростанции, ссылаясь на риск ядерной катастрофы из-за действий России.
Памятнику быть, но для определения его границ еще нужны выводы археологов - о результатах обсуждения судьбы Китаева в КГГА
Сегодня в Киевском горсовете продолжилась дискуссия относительно возможного девелоперского проекта в Китаево. На заседании представители девелоперской компании подтвердили согласие направить частный ресурс на исследование участков, граничащих с памятниками.