На Харківському напрямку триває бій в районі Стариці - Генштаб
Київ • УНН
На Харківському напрямку тривають бої під Станицею, ситуація у Вовчанську контрольована, а українські війська покращують тактичні позиції на окремих ділянках.
Станом на 10.30 17 травня на Харківському напрямку триває бойове зіткнення в районі населеного пункту Стариця. Ситуація у Вовчанську – контрольована. На окремих напрямках Сили оборони покращують тактичне положення. Про це йдеться у зведені Генштабу, передає УНН.
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За даними Генштабу, з початку доби відбулося 60 бойових зіткнень, 20 з яких ще тривають. Російські окупанти завдали чотири ракетні удари із застосуванням семи ракет та чотири авіаційних удари, 35 ударів дронами-камікадзе, здійснили понад 570 обстрілів позицій наших військ.
На Харківському напрямку триває одне бойове зіткнення в районі населеного пункту Стариця.
Ситуація в населеному пункті Вовчанськ – контрольована, вказали у Генштабі. "Тривають заходи з посилення наших оборонних позицій та покращення тактичного положення на окремих напрямках", - йдеться у заяві.
На Куп’янському напрямку тривають дві атаки противника на напрямках Крохмальне - Берестове та Коломийчиха - М’ясожарівка. Ситуація контрольована. Нашими військами ведуться штурмові дії з метою покращення тактичного положення в напрямку Синьківка-Вільшана.
На Сіверському напрямку відбулося пʼять бойових зіткнень. Силами оборони відбито одну атаку, чотири тривають на напрямках Соледар-Роздолівка, Берестове-Виїмка, Миколаївка-Роздолівка. В ході оборонних дій втрат позицій не допущено, ситуація контрольована.
На Краматорському напрямку противник шість разів намагався прорвати оборону наших військ. Силами оборони дві атаки відбито. Тривають бойові дії на напрямках Берхівка-Калинівка; Бахмут-Кліщіївка. Ситуація контрольована.
На Покровському напрямку триває шість атак противника на напрямках Очеретине-Новоолександрівка та Тоненьке- Уманське.
На Курахівському напрямку противник здійснив сім спроб прорвати оборону наших військ на напрямках Мар’їнка-Георгіївка, Славне-Новомихайлівка, Славне-Парасковіївка, Солодке-Водяне, Солодке-Костянтинівка. В ході боїв втрат позицій не допущено.
На Времівському напрямку противник здійснив одну безуспішну спробу покращити своє тактичне положення на напрямку Завітне Бажання-Старомайорське. Ситуація контрольована.
На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили чотири ворожі атаки на напрямку Олешківські Піски – Кринки, Козачі Лагері - Кринки. В ході боїв противник успіху не мав, втрат позицій не допущено, дані щодо втрат російських окупантів уточнюються.
Українські захисники роблять усе можливе для утримання оборонних рубежів та позицій, завдають окупантам відчутних втрат, нарощують ініціативу там, де це можливо. Вцілому, минулої доби, 16 травня, загальні втрати російських загарбників склали 1410 осіб. Також окупанти втратили 18 танків, 14 бойових броньованих машин, 38 артилерійських систем, одну РСЗВ, 2 засоби ППО, 2 літаки, один вертоліт, 45 БпЛА ОТР, 56 автомобілів та 7 одиниць спеціальної техніки.
"Загалом, ситуація на фронті контрольована Силами оборони", - вказали у Генштабі.