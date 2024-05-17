Найбільший тиск на позиції Сил оборони рф здійснює в районі Новоолександрівки
Київ • УНН
На Покровському напрямку кількість бойових зіткнень зросла до 21, найбільший тиск противник чинив на українські позиції в районі Новоолександрівки.
На Покровському напрямку росіяни продовжують активні дії - кількість боєзіткнень зросла до 21. Найбільший тиск на українські позиції ворог здійснює в районі Новоолександрівки. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Генштаб повідомляє, що українські підрозділи продовжують рішуче протидіяти спробам російських окупантів прорвати українську оборону – найбільше боїв точилося на Краматорському, Покровському та Курахівському напрямках.
Повідомляється, що на Краматорському напрямку російські загарбники здійснили спроби йти вперед в районах населених пунктів Новий, Андріївка та Іванівка. Завдали удару керованою авіаційною бомбою біля Північного.
На Покровському напрямку ворог продовжує активні дії - кількість боєзіткнень зросла до 21. Найбільший тиск на наші позиції ворог здійснює в районі Новоолександрівки. Також атакував біля Уманського і Нетайлового. Ситуація контрольована
Обстановка на Покровському напрямку динамічно змінюється - Волошин17.05.24, 11:09 • 22303 перегляди
Зазначається, що на Курахівському напрямку загарбники вже 16 разів намагалися покращити тактичне положення. Отримують гідну відсіч від українських воїнів, кількість ворожих втрат уточнюється.
На Времівському напрямку окупанти завдали двох авіаударів в районі Старомайорського. В іншому – без змін. На Придніпровському напрямку артилерійських обстрілів зазнали території біля Тягинки, Токарівки та Іванівки. Кількість безуспішних ворожих атак неподалік Кринок збільшилась до семи. Ефективно працюють наші оператори fpv-дронів
Генштаб зазначає, що на решті напрямків суттєвих змін у обстановці на цей час не відбулося.
Наші воїни завдають окупантам відчутних втрат, активно застосовують засоби вогневого ураження по живій силі ворога та техніці. На визначених напрямках здійснюють заходи щодо покращення тактичного положення. Завдання угрупованням військ визначені та доведені
Доповнення
Російські окупанти провели безуспішну атаку на напрямку Глибоке – Липці на Харківщині.