Харківщина: росіяни провели безуспішну атаку на напрямку Глибоке – Липці
Київ • УНН
Російські окупанти здійснили невдалу атаку в районі Глибоке-Липці на Харківщині, українські війська відбили атаку та завдали противнику втрат.
Російські окупанти провели безуспішну атаку на напрямку Глибоке – Липці на Харківщині. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Генштаб повідомляє, що українські підрозділи продовжують рішуче протидіяти спробам російських окупантів прорвати нашу оборону – найбільше боїв точилося на Краматорському, Покровському та Курахівському напрямках.
"На Харківському напрямку, окрім району згаданого раніше села Стариця, ворог провів безуспішну атаку на напрямку Глибоке – Липці", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що російські окупанти продовжують завдавати авіаударів – цього разу постраждали райони сіл Ізбицьке та Покаляне.
"На Харківському напрямку за сьогодні втрати ворога становлять 35 російських окупантів вбитими та пораненими, нашими воїнами знищено 15 одиниць ворожої техніки, серед яких - танк, бойова броньована машина, артилерійська установка", - зазначається в повідомленні.
Доповнення
Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 13.30 17 травня повідомляв, що Сили оборони відбили російську атаку в районі Стариці і обладнують зайняті рубежі та посилюють оборону у прикордонні Харківської області, російські війська здійснили спроби покращити свої тактичне положення в районі кількох населених пунктів на Куп'янському напрямку, але отримали жорстку відсіч.