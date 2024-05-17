На Харківському напрямку відбили атаку рф в районі Стариці, посилюють оборону у прикордонні - Генштаб
Київ • УНН
Українські війська відбили російську атаку в районі Стариці Харківської області, в той час як російсько-терористичні війська за допомогою авіації завдали ударів по районах Гарбузівки та Білого Колодязя, а також здійснили невдалі спроби покращити свої тактичні позиції в районі кількох населених пунктів на Куп'янському напрямку.
Сили оборони відбили російську атаку в районі Стариці і обладнують зайняті рубежі та посилюють оборону у прикордонні Харківської області, російські війська здійснили спроби покращити свої тактичне положення в районі кількох населених пунктів на Куп'янському напрямку, але отримали жорстку відсіч, повідомили у Генштабі ЗСУ у зведенні на 13.30 17 травня, пише УНН.
На Харківському напрямку відбито ворожу атаку в районі села Стариця. Загарбники задіювали авіацію – били по районах Гарбузівки та Білого Колодязя. Наші війська обладнують зайняті рубежі та посилюють оборону у прикордонних районах Харківщини
На Куп'янському напрямку, як зазначається, "були п’ять спроб противника покращити тактичне положення біля Вільшаної, Іванівки, Берестового та Мясожарівки". "Ворог отримав жорстку відсіч, ситуація контрольована", - вказали у Генштабі.
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