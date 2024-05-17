На Харьковском направлении отбили атаку рф в районе Старицы, усиливают оборону в пограничье - Генштаб

Силы обороны отбили российскую атаку в районе Старицы и оборудуют занятые рубежи и усиливают оборону в пограничье Харьковской области, российские войска предприняли попытки улучшить свои тактическое положение в районе нескольких населенных пунктов на Купянском направлении, но получили жесткий отпор, сообщили в Генштабе ВСУ в сводке на 13.30 17 мая, пишет УНН.

На Харьковском направлении отбита вражеская атака в районе села Старица. Захватчики задействовали авиацию - били по районам Гарбузовки и Белого Колодезя. Наши войска оборудуют занятые рубежи и усиливают оборону в приграничных районах Харьковщины - говорится в сводке Генштаба.

На Купянском направлении, как отмечается, "были пять попыток противника улучшить тактическое положение у Ольшаной, Ивановки, Берестового и Мясожаровки". "Враг получил жесткий отпор, ситуация контролируется", - указали в Генштабе.

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