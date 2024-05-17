Харьковщина: россияне провели безуспешную атаку на направлении Глубокое - Липцы

Российские оккупанты провели безуспешную атаку на направлении Глубокое - Липцы на Харьковщине. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Генштаб сообщает, что украинские подразделения продолжают решительно противодействовать попыткам российских оккупантов прорвать нашу оборону - больше всего боев было на Краматорском, Покровском и Кураховском направлениях.

"На Харьковском направлении, кроме района упомянутого ранее села Старица, враг провел безуспешную атаку на направлении Глубокое - Липцы", - говорится в сообщении.

Сообщается, что российские оккупанты продолжают наносить авиаудары - на этот раз пострадали районы сел Избицкое и Покаляне.

"На Харьковском направлении за сегодня потери врага составляют 35 российских оккупантов убитыми и ранеными, нашими воинами уничтожено 15 единиц вражеской техники, среди которых - танк, боевая бронированная машина, артиллерийская установка", - отмечается в сообщении.

Дополнение

Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 13.30 17 мая сообщал, что Силы обороны отбили российскую атаку в районе Старицы и оборудуют занятые рубежи и усиливают оборону в приграничье Харьковской области, российские войска предприняли попытки улучшить свои тактическое положение в районе нескольких населенных пунктов на Купянском направлении, но получили жесткий отпор.