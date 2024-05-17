ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Харьковщина: россияне провели безуспешную атаку на направлении Глубокое - Липцы

Харьковщина: россияне провели безуспешную атаку на направлении Глубокое - Липцы

Киев  •  УНН

17 мая 2024, 15:11  •  1481 просмотра

Read in English

Российские оккупанты совершили неудачную атаку в районе Глубокое-Липцы на Харьковщине, украинские войска отбили атаку и нанесли противнику потери.

Российские оккупанты провели безуспешную атаку на направлении Глубокое - Липцы на Харьковщине. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Генштаб сообщает, что украинские подразделения продолжают решительно противодействовать попыткам российских оккупантов прорвать нашу оборону - больше всего боев было на Краматорском, Покровском и Кураховском направлениях.

"На Харьковском направлении, кроме района упомянутого ранее села Старица, враг провел безуспешную атаку на направлении Глубокое - Липцы", - говорится в сообщении.

Сообщается, что российские оккупанты продолжают наносить авиаудары - на этот раз пострадали районы сел Избицкое и Покаляне.

"На Харьковском направлении за сегодня потери врага составляют 35 российских оккупантов убитыми и ранеными, нашими воинами уничтожено 15 единиц вражеской техники, среди которых - танк, боевая бронированная машина, артиллерийская установка", - отмечается в сообщении.

Дополнение

Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 13.30 17 мая сообщал, что Силы обороны отбили российскую атаку в районе Старицы и оборудуют занятые рубежи и усиливают оборону в приграничье Харьковской области, российские войска предприняли попытки улучшить свои тактическое положение в районе нескольких населенных пунктов на Купянском направлении, но получили жесткий отпор.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
pokrovsk-ukrainaПокровск, Украина
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
kurakhoveКурахово
kramatorskКраматорск
kupyanskКупянск
kharkivХарьков
Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
  •  48764 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
  •  52131 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
  •  69061 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
  •  108012 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  132850 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  124682 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
16 мая 2024, 10:49  •  118260 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
16 мая 2024, 09:35  •  172097 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Эксклюзив
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
16 мая 2024, 08:45  •  64843 просмотра

ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
16 мая 2024, 08:19  •  166147 просмотра

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Новости по теме
Харьковщина: россияне провели безуспешную атаку на направлении Глубокое - Липцы

Харьковщина: россияне провели безуспешную атаку на направлении Глубокое - Липцы

  •  1481 просмотра
В день нового наступления россиян на Харьковщину у бойцов ВСУ вышли из строя Starlink - WP

В день нового наступления россиян на Харьковщину у бойцов ВСУ вышли из строя Starlink - WP

  •  1856 просмотра
Правительство расширило перечень открытых данных в сфере окружающей среды

Правительство расширило перечень открытых данных в сфере окружающей среды

  •  2527 просмотра
Сегодня в Украине снова применят стабилизационные графики отключения света: что известно

Сегодня в Украине снова применят стабилизационные графики отключения света: что известно

  •  2789 просмотра
Ракетный удар рф по Харькову: количество пострадавших возросло до 19

Ракетный удар рф по Харькову: количество пострадавших возросло до 19

  •  3186 просмотра
Совет ЕС запретил вещание четырех пропагандистских ресурсов россии

Совет ЕС запретил вещание четырех пропагандистских ресурсов россии

  •  3873 просмотра

Цена на биткоин выросла до 66 тысяч долларов, другие криптовалюты также демонстрируют рост

  •  4008 просмотра
Новый председатель ТЦК в Каневе во время знакомства с депутатами раздал им повестки

Новый председатель ТЦК в Каневе во время знакомства с депутатами раздал им повестки

  •  6023 просмотра
Открытие аэропорта во Львове привлечет иностранных туристов и инвесторов - глава ОВА

Открытие аэропорта во Львове привлечет иностранных туристов и инвесторов - глава ОВА

  •  5539 просмотра
Враг атаковал Одесскую область ракетами: повреждена гражданская инфраструктура, известно о 5 пострадавших

Враг атаковал Одесскую область ракетами: повреждена гражданская инфраструктура, известно о 5 пострадавших

  •  5508 просмотра

Популярные

Долгожданная GTA 6 получила дату выхода

Долгожданная GTA 6 получила дату выхода

  •  114657 просмотра
В Севастополе частичный блэкаут после ночной атаки БПЛА

В Севастополе частичный блэкаут после ночной атаки БПЛА

  •  115709 просмотра
В Полтавской области уничтожили три вражеских дрона, жертв и разрушений инфраструктуры не фиксировали

В Полтавской области уничтожили три вражеских дрона, жертв и разрушений инфраструктуры не фиксировали

  •  113109 просмотра
Состояние премьера Словакии Фицо остается серьезным. Медицинский консилиум должен собраться на следующей неделе

Состояние премьера Словакии Фицо остается серьезным. Медицинский консилиум должен собраться на следующей неделе

  •  110720 просмотра
Вражеские разведывательные БПЛА могут залетать в глубокий украинский тыл - ISW

Вражеские разведывательные БПЛА могут залетать в глубокий украинский тыл - ISW

  •  73066 просмотра

Публикации

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  172097 просмотра
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

16 мая 2024, 08:19  •  166147 просмотра
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  228104 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  247851 просмотра
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  448923 просмотра

Харьковщина: россияне провели безуспешную атаку на направлении Глубокое - Липцы

Российские оккупанты совершили неудачную атаку в районе Глубокое-Липцы на Харьковщине, украинские войска отбили атаку и нанесли противнику потери.

Война •   •  1481 просмотра
Харьковщина: россияне провели безуспешную атаку на направлении Глубокое - Липцы

В день нового наступления россиян на Харьковщину у бойцов ВСУ вышли из строя Starlink - WP

10 мая, когда российские войска начали новое наступление в Харьковской области, терминалы связи Starlink, которыми пользуются украинские военные, перестали работать из-за российского радиоэлектронного глушения, что сделало их "полностью слепыми" и неспособными отслеживать передвижения российских войск.

Война •   •  1856 просмотра
В день нового наступления россиян на Харьковщину у бойцов ВСУ вышли из строя Starlink - WP

Правительство расширило перечень открытых данных в сфере окружающей среды

Правительство расширило перечень открытых данных в сфере окружающей среды, добавив 11 новых наборов данных, уточнив 7 позиций и изъяв 5 устаревших, чтобы привести его в соответствие с действующим законодательством и обеспечить доступ к новой информации, которая появляется в результате евроинтеграционных изменений в сфере окружающей среды.

политика •   •  2527 просмотра
Правительство расширило перечень открытых данных в сфере окружающей среды

Сегодня в Украине снова применят стабилизационные графики отключения света: что известно

В связи со значительными ограничениями со стороны НЭК (около трети обычного потребления) и достижением максимальной мощности импорта в 1,7 ГВт-ч, сегодня с 19:00 в Украине снова будут введены графики стабилизационных отключений.

Общество •   •  2789 просмотра
Сегодня в Украине снова применят стабилизационные графики отключения света: что известно

Ракетный удар рф по Харькову: количество пострадавших возросло до 19

19 человек получили ранения и 2 погибли в результате российского ракетного обстрела Холодногорского района Харькова.

Война •   •  3186 просмотра
Ракетный удар рф по Харькову: количество пострадавших возросло до 19

Совет ЕС запретил вещание четырех пропагандистских ресурсов россии

Совет ЕС запретил вещание еще четырех российских СМИ - "Голоса Европы", "РИА Новости", "Известия" и "Российской газеты" - на территории ЕС за распространение российской пропаганды и поддержку агрессивной войны россии против Украины.

политика •   •  3873 просмотра
Совет ЕС запретил вещание четырех пропагандистских ресурсов россии

Цена на биткоин выросла до 66 тысяч долларов, другие криптовалюты также демонстрируют рост

Биткоин несколько восстановился, торгуясь в районе $66 000 после роста на 8% с минимума на прошлой неделе в $60 000 благодаря положительному притоку средств в спотовые биткоин-биржевые ETF в течение четырех дней и ослаблению доллара на фоне признаков снижения инфляции в США.

Экономика •   •  4008 просмотра

Новый председатель ТЦК в Каневе во время знакомства с депутатами раздал им повестки

На сессии городского совета в Каневе новый руководитель территориального военкомата раздавал повестки депутатам.

Война •   •  6023 просмотра
Новый председатель ТЦК в Каневе во время знакомства с депутатами раздал им повестки

Открытие аэропорта во Львове привлечет иностранных туристов и инвесторов - глава ОВА

Восстановление работы львовского аэропорта сделает Львовщину привлекательной для иностранных туристов и инвесторов, но это произойдет только тогда, когда небо над регионом будет закрыто.

Общество •   •  5539 просмотра
Открытие аэропорта во Львове привлечет иностранных туристов и инвесторов - глава ОВА

Враг атаковал Одесскую область ракетами: повреждена гражданская инфраструктура, известно о 5 пострадавших

По словам главы Одесской областной государственной администрации, россия нанесла ракетный удар по Одесской области, в результате чего пять человек получили ранения и была повреждена гражданская инфраструктура.

Война •   •  5508 просмотра
Враг атаковал Одесскую область ракетами: повреждена гражданская инфраструктура, известно о 5 пострадавших