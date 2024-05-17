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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Наибольшее давление на позиции Сил обороны рф осуществляет в районе Новоалександровки

Наибольшее давление на позиции Сил обороны рф осуществляет в районе Новоалександровки

Киев  •  УНН

17 мая 2024, 15:20  •  597 просмотра

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На Покровском направлении количество боевых столкновений возросло до 21, наибольшее давление противник оказывал на украинские позиции в районе Новоалександровки.

На Покровском направлении россияне продолжают активные действия - количество боестолкновений возросло до 21. Наибольшее давление на украинские позиции враг осуществляет в районе Новоалександровки. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Генштаб сообщает, что украинские подразделения продолжают решительно противодействовать попыткам российских оккупантов прорвать украинскую оборону - больше всего боев было на Краматорском, Покровском и Кураховском направлениях.

Сообщается, что на Краматорском направлении российские захватчики предприняли попытки идти вперед в районах населенных пунктов Новый, Андреевка и Ивановка. Нанесли удар управляемой авиационной бомбой возле Северного.

На Покровском направлении враг продолжает активные действия - количество боестолкновений возросло до 21. Наибольшее давление на наши позиции враг осуществляет в районе Новоалександровки. Также атаковал возле Уманского и Нетайлово. Ситуация контролируемая

- говорится в сообщении.

Обстановка на Покровском направлении динамично меняется - Волошин17 мая 2024, 08:09 • 12893 просмотра

Отмечается, что на Кураховском направлении захватчики уже 16 раз пытались улучшить тактическое положение. Получают достойный отпор от украинских воинов, количество вражеских потерь уточняется.

На Времовском направлении оккупанты нанесли два авиаудара в районе Старомайорского. В остальном - без изменений. На Приднепровском направлении артиллерийским обстрелам подверглись территории возле Тягинки, Токаревки и Ивановки. Количество безуспешных вражеских атак неподалеку Крынок увеличилось до семи. Эффективно работают наши операторы fpv-дронов

- говорится в сообщении.

Генштаб отмечает, что на остальных направлениях существенных изменений в обстановке в настоящее время не произошло.

Наши воины наносят оккупантам ощутимые потери, активно применяют средства огневого поражения по живой силе врага и технике. На определенных направлениях осуществляют мероприятия по улучшению тактического положения. Задачи группировкам войск определены и доведены

- информирует Генштаб.

Дополнение

Российские оккупанты провели безуспешную атаку на направлении Глубокое - Липцы на Харьковщине.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
pokrovsk-ukrainaПокровск, Украина
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
kurakhoveКурахово
kramatorskКраматорск
kharkivХарьков
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