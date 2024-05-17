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Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС СокураЭксклюзив
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Обстановка на Покровском направлении динамично меняется - Волошин
За прошедшие сутки на Покровском направлении украинские войска отбили 41 вражеский обстрел, при этом ситуация динамично менялась: на одних участках противник достигал ограниченного тактического успеха из-за интенсивного огня, а на других - украинские войска отвоевывали утраченные позиции.
В США обратили внимание на роль "росатома" в захвате ЗАЭС и поддержали санкции в отношении госконцерна рф
Американские законодатели поддержали санкции против российской государственной ядерной компании "Росатом" за ее роль в захвате Запорожской атомной электростанции, ссылаясь на риск ядерной катастрофы из-за действий России.
Памятнику быть, но для определения его границ еще нужны выводы археологов - о результатах обсуждения судьбы Китаева в КГГА
Сегодня в Киевском горсовете продолжилась дискуссия относительно возможного девелоперского проекта в Китаево. На заседании представители девелоперской компании подтвердили согласие направить частный ресурс на исследование участков, граничащих с памятниками.
"Сливал" рашистам позиции ПВО, прикрывающей Харьков: задержан предатель
Служба безопасности Украины задержала 30-летнего харьковчанина, который готовил серию ракетно-бомбовых ударов по боевым позициям Сил обороны.
В Украине на фоне дефицита запланированы вечерние отключения света, в Винницкой области из-за обломков дрона были обесточивания
В украинской энергосистеме существует значительный дефицит, что обусловливает необходимость почасовых отключений электроэнергии с 19:00 до 24:00 и импорта, достигающего технически разрешенного максимума.
За сутки россияне 10 раз обстреляли населенные пункты Донетчины: есть пострадавшие
За сутки россияне обстреляли 10 населенных пунктов Донецкой области, ранив 5 мирных жителей и повредив здания, инфраструктуру и жилые дома в Волновахском, Покровском, Краматорском и Бахмутском районах.
Долгожданная GTA 6 получила дату выхода
Grand Theft Auto VI, долгожданная следующая часть популярной игровой франшизы, выйдет осенью 2025 года для PS5 и Xbox Series X. В ней впервые появится женщина-протагонист, а действие будет разворачиваться в вымышленной версии Майами под названием Вайс-Сити.
В Сумской области 9 приграничных районов враг обстрелял из артиллерии и минометов
ВС рф обстреляли 9 приграничных районов и населенных пунктов Сумской области из ствольной артиллерии, стрелкового оружия и мин, вызвав 36 взрывов.
В Воздушных силах предупредили о скоростной цели в направлении Киева
Скоростная цель была обнаружена, когда она двигалась через Сумскую область в направлении Киева, что вызвало воздушную тревогу в украинской столице.
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
Исполняющий обязанности заместителя председателя Государственной налоговой службы Евгений Сокур незаконно аннулировал лицензию "Укртатнафты" по требованию тех, кто его назначил, чем потенциально препятствовал поставкам топлива для армии.