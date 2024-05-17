Обстановка на Покровском направлении динамично меняется - Волошин

За прошедшие сутки на Покровском направлении Силы отбили 41 атаку противника. Обстановка на этом направлении динамично меняется, на отдельных участках, в результате задействования интенсивного огневого воздействия, противник частично имеет ограниченный тактический успех, а на других - Силы обороны восстанавливают утраченное положение, и утраченные позиции возвращаются к ним. Об этом рассказал спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона в пятницу, передает корреспондент УНН.

На Покровском направлении наши защитники отбили 41 атаку противника. Обстановка на этом направлении динамично меняется. Бывают случаи, что на отдельных участках в результате задействования интенсивного огневого воздействия противник частично имеет ограниченный тактический успех, а бывает так, что наши Силы обороны как раз восстанавливают утраченное положение, и утраченные позиции возвращаются к ним - сказал Волошин.

Он добавил, что одно из противотанковых подразделений 47 бригады на этом направлении только за одну смену уничтожило 4 танка, 2 БМП, 3 БТРа и также легкобронированный тягач и гольф-кар.

"Враг на этом направлении не оставляет попыток проводить штурмы, и он проводит их на легкой бронетехнике", - добавил Волошин.

Также он отметил, что приоритетными целями врага являются Часов Яр, Краматорская агломерация и попытки выйти на Дружковку и Славянск.

Напомним

По состоянию на 23:30 16 мая на Покровском направлении противник провел 35 атак. На отдельных участках в ходе боев в результате интенсивного огневого воздействия и штурмовых действий противника Силы обороны осуществили перегруппировку. Боевые действия продолжались в районе населенного пункта Новоалександровка.