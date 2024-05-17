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Обстановка на Покровському напрямку динамічно змінюється - Волошин

Обстановка на Покровському напрямку динамічно змінюється - Волошин

Київ • УНН

 • 22303 перегляди

Минулої доби на Покровському напрямку українські війська відбили 41 ворожий обстріл, при цьому ситуація динамічно змінювалася: на одних ділянках противник досягав обмеженого тактичного успіху через інтенсивний вогонь, а на інших - українські війська відвойовували втрачені позиції.

Минулої доби на Покровському напрямку Сили відбили 41 атаку противника. Обстановка на цьому напрямку динамічно змінюється, на окремих ділянках, внаслідок задіяння інтенсивного вогневого впливу, противник частково має обмежений тактичний успіх, а на інших - Сили оборони відновлюють втрачене положення, і втрачені позиції повертаються до них. Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону у п'ятницю, передає кореспондент УНН.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 41 атаку противника. Обстановка на цьому напрямку динамічно змінюється. Бувають випадки, що на окремих ділянках внаслідок задіяння інтенсивного вогневого впливу противник частково має обмежений тактичний успіх, а буває так, що наші Сили оборони якраз відновлюють втрачене положення, і втрачені позиції повертаються до них

- сказав Волошин.

Він додав, що один із протитанкових підрозділів 47 бригади на цьому напрямку лише за одну зміну знищив 4 танки, 2 БМП, 3 БТРи і також легкоброньований тягач і гольф-кар.

"Ворог на цьому напрямку не полишає спроб проводити штурми, і він проводить їх на легкій бронетехніці", - додав Волошин.

Також він зазначив, що пріоритетними цілями ворога є Часів Яр, Краматорська агломерація і намагання вийти на Дружківку та Слов'янськ.

Нагадаємо

Станом на 23:30 16 травня на Покровському напрямку противник провів 35 атак. На окремих ділянках в ході боїв внаслідок інтенсивного вогневого впливу та штурмових дій противника Сили оборони здійснили перегрупування. Бойові дії тривали в районі населеного пункту Новоолександрівка.

Павло Башинський

Павло Башинський

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