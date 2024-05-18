Україна контролює всі входи на Харківщині та роботу військ рф – Зеленський
Київ • УНН
Україна контролює всі в'їзди до Харківської області, роботу російських військ, важку техніку та всі наступальні дії ворога, заявив президент Зеленський.
Українські військові контролюють всі входи на Харківщині, роботу окупаційних військ, важкої техніки та всіх наступальних дій ворога. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю французькому інформагентству AFP, передає кореспондент УНН.
Ситуація контрольована. І саме так я висловлююсь, тому що ми контролюємо всі входи на Харківщині ворога, роботу їх військ, важкої техніки, всіх наступальних дій. На сьогодні ми контролюємо
Водночас він зауважив, що не можна казати, що на сьогодні все стабілізовано.
Питання, що при вході у нас були питання у військових, тому що у них спрацював потужний РЕБ й технічно у нас були питання. Тут така була у них достатньо серйозна операція і вона продовжується. Тому ми не можемо сказати на сьогодні, що все стабілізовано. Це не буде відповідати 100% дійсності, тому що відбувається
Президент заявив, що в Україні вважають, що можуть бути деякі хвилі, адже є відповідні перехоплення розвідки.
Ми вважаємо, що можуть бути деякі хвилі, тому що є перехоплення різні, працює розвідка, але тим не менше ситуація контрольована й ситуація краща ніж була в перший день їх входу, тому що ми посилилися в тому напрямку
Доповнення
Зеленський заявляв, що наступ росії може складатися з кількох хвиль. Перша хвиля була у Харківській області.
Сьогодні, 18 травня Генштаб повідомляв, що українські військові намагаються відтіснити російських окупантів в напрямку населеного пункту Глибоке на Харківщині. Сили оборони продовжують штурмові дії в районах Синьківки і Тернів, та мають частковий успіх в окремих районах.
Наступ рф може складатися з кількох хвиль, перша хвиля була на Харківщині – Зеленський18.05.24, 11:48 • 74568 переглядiв