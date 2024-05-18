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Сили оборони продовжують штурмові дії в районах Синьківки і Тернів - Генштаб

Сили оборони продовжують штурмові дії в районах Синьківки і Тернів - Генштаб

Київ • УНН

 • 23567 перегляди

Українські війська відтісняють російських окупантів у напрямку Глибокого на Харківщині, з частковим успіхом продовжують штурмові дії під Синьківкою та Терновим, а також відбивають атаки росіян на Куп'янському напрямку.

Українські військові намагаються відтіснити російських окупантів в напрямку населеного пункту Глибоке на Харківщині. Сили оборони продовжують штурмові дії в районах Синьківки і Тернів, та мають частковий успіх в окремих районах. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Генштаб надає інформацію станом на 11:30 18 травня.

На Харківському напрямку противник не припиняє спроб прорвати оборону українських військ. З початку поточної доби ворог здійснив дві атаки на наші позиції в напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ. Успіху не досягає. Наші захисники намагаються відтіснити ворога в напрямку населеного пункту Глибоке,

- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за поточну добу на цьому напрямку втрати агресора склали 19 осіб живої сили та 10 одиниць військової техніки. За минулу добу на цьому напрямку противник втратив – до 200 осіб та 42 одиниці військової техніки.

На Куп’янському напрямку підрозділи наших військ відбивають дві атаки противника в напрямку населеного пункту Берестове. Ситуація контрольована. Сили оборони продовжують штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка і Терни, та мають частковий успіх в окремих районах,

- зазначається в повідомленні.

Доповнення

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомляв, що українські військові продовжують стримувати росіян, які намагається проснутися по Липецькому напрямку на Харківщині, однак успіхів там в них немає.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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