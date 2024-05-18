Сили оборони продовжують штурмові дії в районах Синьківки і Тернів - Генштаб
Київ • УНН
Українські війська відтісняють російських окупантів у напрямку Глибокого на Харківщині, з частковим успіхом продовжують штурмові дії під Синьківкою та Терновим, а також відбивають атаки росіян на Куп'янському напрямку.
Українські військові намагаються відтіснити російських окупантів в напрямку населеного пункту Глибоке на Харківщині. Сили оборони продовжують штурмові дії в районах Синьківки і Тернів, та мають частковий успіх в окремих районах. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Деталі
Генштаб надає інформацію станом на 11:30 18 травня.
На Харківському напрямку противник не припиняє спроб прорвати оборону українських військ. З початку поточної доби ворог здійснив дві атаки на наші позиції в напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ. Успіху не досягає. Наші захисники намагаються відтіснити ворога в напрямку населеного пункту Глибоке,
Повідомляється, що за поточну добу на цьому напрямку втрати агресора склали 19 осіб живої сили та 10 одиниць військової техніки. За минулу добу на цьому напрямку противник втратив – до 200 осіб та 42 одиниці військової техніки.
На Куп’янському напрямку підрозділи наших військ відбивають дві атаки противника в напрямку населеного пункту Берестове. Ситуація контрольована. Сили оборони продовжують штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка і Терни, та мають частковий успіх в окремих районах,
Доповнення
Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомляв, що українські військові продовжують стримувати росіян, які намагається проснутися по Липецькому напрямку на Харківщині, однак успіхів там в них немає.