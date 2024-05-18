Силы обороны продолжают штурмовые действия в районах Синьковки и Тернов - Генштаб
Киев • УНН
Украинские войска оттесняют российских оккупантов в направлении Глубокого на Харьковщине, с частичным успехом продолжают штурмовые действия под Синьковкой и Терновым, а также отражают атаки россиян на Купянском направлении.
Украинские военные пытаются оттеснить российских оккупантов в направлении населенного пункта Глубокое на Харьковщине. Силы обороны продолжают штурмовые действия в районах Синьковки и Тернов, и имеют частичный успех в отдельных районах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Детали
Генштаб предоставляет информацию по состоянию на 11:30 18 мая.
На Харьковском направлении противник не прекращает попыток прорвать оборону украинских войск. С начала текущих суток враг совершил две атаки на наши позиции в направлениях населенных пунктов Липцы и Волчанск. Успеха не достигает. Наши защитники пытаются оттеснить врага в направлении населенного пункта Глубокое,
Сообщается, что за текущие сутки на этом направлении потери агрессора составили 19 человек живой силы и 10 единиц военной техники. За минувшие сутки на этом направлении противник потерял - до 200 человек и 42 единицы военной техники.
На Купянском направлении подразделения наших войск отражают две атаки противника в направлении населенного пункта Берестовое. Ситуация контролируемая. Силы обороны продолжают штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка и Терны, и имеют частичный успех в отдельных районах,
Дополнение
Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщал, что украинские военные продолжают сдерживать россиян, которые пытается проснуться по Липецкому направлению на Харьковщине, однако успехов там у них нет.
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
Силы обороны продолжают штурмовые действия в районах Синьковки и Тернов - Генштаб
Силы обороны сдерживают врага, который пытается проснуться по Липецкому направлению - Синегубов
Зло геноцида обновило форму и пошло против Украины, начав с Крыма - Зеленский
В США напавшего на мужа экс-спикера Палаты представителей Пелоси приговорили к 30 годам тюрьмы
Зеленский: у рф недостаточно сил для наступления на Киев, как в 2022 году
Ночью и утром украинская энергосистема получала аварийную помощь из трех стран - Минэнерго
Наступление рф может состоять из нескольких волн, первая волна была на Харьковщине - Зеленский
В ВР надеются, что около 3-7 тыс. осужденных согласятся воевать
150 тысяч граждан уже обновили свои данные через приложение Резерв+, еще сотни тысяч в очереди - Минобороны
Хорватия утвердила новое правительство во главе с проевропейским премьер-министром
Популярные
18 мая: Международный день музеев, в Украине День резервиста и День науки
Оккупанты прославляют русскую гвардию в школах захваченной Херсонщины
Воздушные Силы информируют об угрозе баллистической атаки с юго-востока
Нефтеперерабатывающий завод в туапсе рф остановил свою работу после атаки украинского БпЛА.
Захваченный Бердянский порт приходит в упадок: рф не может найти рабочих
Публикации
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
Силы обороны продолжают штурмовые действия в районах Синьковки и Тернов - Генштаб
Украинские войска оттесняют российских оккупантов в направлении Глубокого на Харьковщине, с частичным успехом продолжают штурмовые действия под Синьковкой и Терновым, а также отражают атаки россиян на Купянском направлении.
Силы обороны сдерживают врага, который пытается проснуться по Липецкому направлению - Синегубов
Украинские силы обороны успешно сдерживают попытки россиян продвинуться на Липецком направлении Харьковской области, успехов у врага там нет.
Зло геноцида обновило форму и пошло против Украины, начав с Крыма - Зеленский
Зеленский заявил, что зло геноцида возобновило свою форму и пошло против Украины, начиная с Крыма, напомнив о советской депортации крымских татар 80 лет назад, в результате которой погибло до 42% из них.
В США напавшего на мужа экс-спикера Палаты представителей Пелоси приговорили к 30 годам тюрьмы
Суд в США приговорил к 30 годам заключения Дэвида ДеПейпа, который проник в дом бывшего спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Сан-Франциско и совершил нападение на ее мужа Пола.
Зеленский: у рф недостаточно сил для наступления на Киев, как в 2022 году
россия не имеет достаточных сил для полномасштабного наступления на Киев, как в 2022 году, но Украина и союзники должны сохранять бдительность в отношении потенциальных российских атак, предупреждает Зеленский.
Ночью и утром украинская энергосистема получала аварийную помощь из трех стран - Минэнерго
Ночью и утром Украина получила аварийные поставки электроэнергии из Румынии, Словакии и Польши, из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру.
Наступление рф может состоять из нескольких волн, первая волна была на Харьковщине - Зеленский
Наступление россии в Украине может состоять из нескольких волн, первая из которых будет направлена на Харьковскую область, где российские войска продвинулись вперед, но в конце концов были остановлены украинскими силами.
В ВР надеются, что около 3-7 тыс. осужденных согласятся воевать
В Комитете нацбезопасности Украины надеются, что 3-7 тысяч осужденных согласятся воевать на фронте, чтобы укрепить военный потенциал.
150 тысяч граждан уже обновили свои данные через приложение Резерв+, еще сотни тысяч в очереди - Минобороны
150 000 граждан уже обновили свои данные через приложение "Резерв+", запущенное Министерством обороны, и еще сотни тысяч запросов находятся в очереди.
Хорватия утвердила новое правительство во главе с проевропейским премьер-министром
Парламент Хорватии утвердил новое правительство во главе с проевропейским премьер-министром Андреем Пленковичем на третий срок.