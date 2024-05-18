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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Силы обороны продолжают штурмовые действия в районах Синьковки и Тернов - Генштаб

Силы обороны продолжают штурмовые действия в районах Синьковки и Тернов - Генштаб

Киев  •  УНН

18 мая 2024, 10:18  •  6267 просмотра

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Украинские войска оттесняют российских оккупантов в направлении Глубокого на Харьковщине, с частичным успехом продолжают штурмовые действия под Синьковкой и Терновым, а также отражают атаки россиян на Купянском направлении.

Украинские военные пытаются оттеснить российских оккупантов в направлении населенного пункта Глубокое на Харьковщине. Силы обороны продолжают штурмовые действия в районах Синьковки и Тернов, и имеют частичный успех в отдельных районах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Генштаб предоставляет информацию по состоянию на 11:30 18 мая.

На Харьковском направлении противник не прекращает попыток прорвать оборону украинских войск. С начала текущих суток враг совершил две атаки на наши позиции в направлениях населенных пунктов Липцы и Волчанск. Успеха не достигает. Наши защитники пытаются оттеснить врага в направлении населенного пункта Глубокое,

- говорится в сообщении.

Сообщается, что за текущие сутки на этом направлении потери агрессора составили 19 человек живой силы и 10 единиц военной техники. За минувшие сутки на этом направлении противник потерял - до 200 человек и 42 единицы военной техники.

На Купянском направлении подразделения наших войск отражают две атаки противника в направлении населенного пункта Берестовое. Ситуация контролируемая. Силы обороны продолжают штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка и Терны, и имеют частичный успех в отдельных районах,

- отмечается в сообщении.

Дополнение

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщал, что украинские военные продолжают сдерживать россиян, которые пытается проснуться по Липецкому направлению на Харьковщине, однако успехов там у них нет.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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