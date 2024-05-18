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Сили оборони стримують ворога, який намагається проснутися по Липецькому напрямку - Синєгубов

Сили оборони стримують ворога, який намагається проснутися по Липецькому напрямку - Синєгубов

Київ • УНН

 • 24490 перегляди

Українські сили оборони успішно стримують спроби росіян просунутися на Липецькому напрямку Харківської області, успіхів у ворога там немає.

Українські військові продовжують стримувати росіян, які намагається проснутися по Липецькому напрямку на Харківщині, однак успіхів там в них немає. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

На лінії фронту наші Сили оборони продовжують стримувати ворога, який намагається проснутися по Липецькому напрямку, однак успіхів там немає. По Вовчанському напрямку наші Збройні сили проводять оборонну операцію. Там так само просування ворога не зафіксовано,

- розповів Синєгубов.

Деталі

Також він повідомив, що продовжується евакуація жителів у фронтових громадах.

Темпи (евакуації – ред.) знизилися, тому ми вже з двох напрямків – це Липецький та Вовчанський вивезли 9 907 людей,

- сказав Синєгубов.

За його словами, частина з них розміщена у Харкові, в районах, невелика кількість людей виїхали за межі області.

Синєгубов також повідомив, що у  Вовчанську нині залишаються близько 100 людей. У населених пунктах по Липецькому напрямку - ще менше.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський заявляв, що наступ росії може складатися з кількох хвиль. Перша хвиля була у Харківській області.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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