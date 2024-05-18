Силы обороны сдерживают врага, который пытается проснуться по Липецкому направлению - Синегубов

Украинские военные продолжают сдерживать россиян, которые пытается проснуться по Липецкому направлению на Харьковщине, однако успехов там у них нет. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

На линии фронта наши Силы обороны продолжают сдерживать врага, который пытается проснуться по Липецкому направлению, однако успехов там нет. По Волчанскому направлению наши Вооруженные силы проводят оборонительную операцию. Там так же продвижение врага не зафиксировано, - рассказал Синегубов.

Детали

Также он сообщил, что продолжается эвакуация жителей во фронтовых громадах.

Темпы (эвакуации - ред.) снизились, поэтому мы уже с двух направлений - это Липецкий и Волчанский вывезли 9 907 человек, - сказал Синегубов.

По его словам, часть из них размещена в Харькове, в районах, небольшое количество людей выехали за пределы области.

Синегубов также сообщил, что в Волчанске сейчас остаются около 100 человек. В населенных пунктах по Липецкому направлению - еще меньше.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский заявлял, что наступление россии может состоять из нескольких волн. Первая волна была в Харьковской области.