Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
Силы обороны сдерживают врага, который пытается проснуться по Липецкому направлению - Синегубов
Зло геноцида обновило форму и пошло против Украины, начав с Крыма - Зеленский
В США напавшего на мужа экс-спикера Палаты представителей Пелоси приговорили к 30 годам тюрьмы
Зеленский: у рф недостаточно сил для наступления на Киев, как в 2022 году
Ночью и утром украинская энергосистема получала аварийную помощь из трех стран - Минэнерго
Наступление рф может состоять из нескольких волн, первая волна была на Харьковщине - Зеленский
В ВР надеются, что около 3-7 тыс. осужденных согласятся воевать
150 тысяч граждан уже обновили свои данные через приложение Резерв+, еще сотни тысяч в очереди - Минобороны
Хорватия утвердила новое правительство во главе с проевропейским премьер-министром
В Донецкой области в результате вражеских атак за сутки погибли три человека, есть раненые
Популярные
18 мая: Международный день музеев, в Украине День резервиста и День науки
Оккупанты прославляют русскую гвардию в школах захваченной Херсонщины
Воздушные Силы информируют об угрозе баллистической атаки с юго-востока
Нефтеперерабатывающий завод в туапсе рф остановил свою работу после атаки украинского БпЛА.
Захваченный Бердянский порт приходит в упадок: рф не может найти рабочих
Публикации
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
Силы обороны сдерживают врага, который пытается проснуться по Липецкому направлению - Синегубов
Украинские силы обороны успешно сдерживают попытки россиян продвинуться на Липецком направлении Харьковской области, успехов у врага там нет.
Зло геноцида обновило форму и пошло против Украины, начав с Крыма - Зеленский
Зеленский заявил, что зло геноцида возобновило свою форму и пошло против Украины, начиная с Крыма, напомнив о советской депортации крымских татар 80 лет назад, в результате которой погибло до 42% из них.
В США напавшего на мужа экс-спикера Палаты представителей Пелоси приговорили к 30 годам тюрьмы
Суд в США приговорил к 30 годам заключения Дэвида ДеПейпа, который проник в дом бывшего спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Сан-Франциско и совершил нападение на ее мужа Пола.
Зеленский: у рф недостаточно сил для наступления на Киев, как в 2022 году
россия не имеет достаточных сил для полномасштабного наступления на Киев, как в 2022 году, но Украина и союзники должны сохранять бдительность в отношении потенциальных российских атак, предупреждает Зеленский.
Ночью и утром украинская энергосистема получала аварийную помощь из трех стран - Минэнерго
Ночью и утром Украина получила аварийные поставки электроэнергии из Румынии, Словакии и Польши, из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру.
Наступление рф может состоять из нескольких волн, первая волна была на Харьковщине - Зеленский
Наступление россии в Украине может состоять из нескольких волн, первая из которых будет направлена на Харьковскую область, где российские войска продвинулись вперед, но в конце концов были остановлены украинскими силами.
В ВР надеются, что около 3-7 тыс. осужденных согласятся воевать
В Комитете нацбезопасности Украины надеются, что 3-7 тысяч осужденных согласятся воевать на фронте, чтобы укрепить военный потенциал.
150 тысяч граждан уже обновили свои данные через приложение Резерв+, еще сотни тысяч в очереди - Минобороны
150 000 граждан уже обновили свои данные через приложение "Резерв+", запущенное Министерством обороны, и еще сотни тысяч запросов находятся в очереди.
Хорватия утвердила новое правительство во главе с проевропейским премьер-министром
Парламент Хорватии утвердил новое правительство во главе с проевропейским премьер-министром Андреем Пленковичем на третий срок.
В Донецкой области в результате вражеских атак за сутки погибли три человека, есть раненые
За минувшие сутки в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли три человека, еще пятеро получили ранения.