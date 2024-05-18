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Украина контролирует все входы на Харьковщине и работу войск рф - Зеленский

Украина контролирует все входы на Харьковщине и работу войск рф - Зеленский

Киев  •  УНН

18 мая 2024, 13:06  •  7583 просмотра

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Украина контролирует все въезды в Харьковскую область, работу российских войск, тяжелую технику и все наступательные действия врага, заявил президент Зеленский.

Украинские военные контролируют все входы на Харьковщине, работу оккупационных войск, тяжелой техники и  всех наступательных действий врага. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью французскому информагентству AFP, передает корреспондент УНН.

Ситуация контролируемая. И именно так я выражаюсь, потому что мы контролируем все входы на Харьковщине врага, работу их войск, тяжелой техники, всех наступательных действий. На сегодня мы контролируем

- сказал Зеленский.

В то же время он отметил, что нельзя говорить, что  на сегодня все стабилизировано.

Вопрос, что при входе у нас были вопросы у военных, потому что у них сработал мощный РЭБ и технически у нас были вопросы. Здесь такая была у них достаточно серьезная операция и она продолжается. Поэтому мы не можем сказать на сегодня, что все стабилизировано. Это не будет соответствовать 100% действительности, потому что происходит

- рассказал Зеленский.

Президент заявил, что в Украине считают, что могут быть некоторые волны, ведь есть соответствующие перехваты разведки.

Мы считаем, что могут быть некоторые волны, потому что есть перехваты разные, работает разведка, но тем не менее ситуация контролируемая и ситуация лучше чем была в первый день их входа, потому что мы усилились в том направлении

- сказал Зеленский.

Дополнение

Зеленский заявлял, что наступление россии может состоять из нескольких волн. Первая волна была в Харьковской области.

Сегодня, 18 мая Генштаб сообщал, что украинские военные пытаются оттеснить российских оккупантов в направлении населенного пункта Глубокое на Харьковщине. Силы обороны продолжают штурмовые действия в районах Синьковки и Тернов, и имеют частичный успех в отдельных районах.

Наступление рф может состоять из нескольких волн, первая волна была на Харьковщине - Зеленский18 мая 2024, 08:48 • 19712 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
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