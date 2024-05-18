россияне хотят наступать на Харьков, но понимают, что это очень сложно - Зеленский

российские оккупанты хотят наступать на Харьков, но понимают, что это очень сложно и им нужно бросить большие силы для этого. Поэтому для рф важнее оттянуть украинские войска максимально с Донбасса. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью французскому информагентству AFP, комментируя наступление россии на Харьковщине, передает корреспондент УНН.

Детали

На вопрос, есть ли риск наземного наступления на Харьков, Зеленский ответил: "Да, они хотят. Они понимают, что Харьков - это очень сложно, это большой город и они понимают, что у нас есть силы, которые будут долго воевать. То есть им нужно бросить большие силы для этого. Поэтому для них самое важное оттянуть наши войска максимально с востока, я имею в виду восток в обычном нашем понимании - это Донбасс".

По его словам, россияне понимают, что до Харькова они могут медленно давить, а Украина будет оттягивать войска. Это их главное желание.

Если бы они почувствовали где-то на этом направлении слабость, то они будут давить дальше. Если их остановить, то умирать миллионами они ради Харькова не будут. По моему мнению - сказал Зеленский.

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Дополнение

Зеленский заявлял, что украинские военные контролируют все входы на Харьковщине, работу оккупационных войск, тяжелой техники и всех наступательных действий врага.

Также Зеленский сообщал, что наступление России может состоять из нескольких волн. Первая волна была в Харьковской области.

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