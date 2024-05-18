российские войска нанесли удар по жилому району Харькова: ранены 5 человек, в том числе двое детей
Киев • УНН
российские войска нанесли удар по жилому сектору Харькова, ранив 5 человек, в том числе двух детей в возрасте 13 и 16 лет, и повредив жилую инфраструктуру.
российские войска попали по жилому сектору Харькова. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, передает УНН.
Детали
Пять человек получили осколочные ранения во время очередного удара россиян по Харькову. Среди них двое детей: 13 и 16 лет. Они получили легкие ранения, уточнил Терехов.
Также есть разрушения жилой инфраструктуры.
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