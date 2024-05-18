российские войска нанесли удар по жилому району Харькова: ранены 5 человек, в том числе двое детей 16 минут назад • 1371 просмотра

В Одесской области дальнобойщики перекрыли трассу на Киев 25 минут назад • 3271 просмотра

российская армия нанесла удары по Харькову, в городе слышали взрывы 44 минуты назад • 4349 просмотра

С начала суток произошло уже 44 боевых столкновения: больше всего на Покровском, Краматорском и Кураховском направлениях 44 минуты назад • 4585 просмотра

В столице восстановлено движение транспорта после повреждения теплосети возле ТРЦ "Ocean Plaza" - КГГА 59 минут назад • 5571 просмотра

Оккупанты не отказываются от намерений захватить Часов Яр - Генштаб час назад • 7876 просмотра

Запад боится, что рф проигрывает войну и не хочет, чтобы Украина ее проиграла - Зеленский 2 часа назад • 10853 просмотра

В ГПСУ назвали категории людей у которых пограничники будут проверять военно-учетные документы 2 часа назад • 9287 просмотра

Генштаб: с начала суток произошло 22 боевых столкновения, 8 из которых еще продолжаются 2 часа назад • 11392 просмотра