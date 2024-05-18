російські війська завдали удару по житловому району Харкова: поранено 5 людей, у тому числі двоє дітей

російські війська влучили по житловому сектору Харкова. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає УНН.

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Пʼятеро людей отримали уламкові поранення під час чергового удару росіян по Харкову. Серед них двоє дітей: 13 і 16 років. Вони отримали легкі поранення, уточнив Терехов.

Також є руйнування житлової інфраструктури.

ДСНС: Триває евакуація людей з населених пунктів Вовчанської громади Харківщини