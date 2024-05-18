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російські війська завдали удару по житловому району Харкова: поранено 5 людей, у тому числі двоє дітей

російські війська завдали удару по житловому району Харкова: поранено 5 людей, у тому числі двоє дітей

Київ • УНН

 • 24488 перегляди

російські війська завдали удару по житловому сектору Харкова, поранивши 5 осіб, у тому числі двох дітей у віці 13 і 16 років, і пошкодивши житлову інфраструктуру.

російські війська влучили по житловому сектору Харкова. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає УНН.

Деталі

Пʼятеро людей отримали уламкові поранення під час чергового удару росіян по Харкову. Серед них двоє дітей: 13 і 16 років. Вони отримали легкі поранення, уточнив Терехов.

Також є руйнування житлової інфраструктури.

ДСНС: Триває евакуація людей з населених пунктів Вовчанської громади Харківщини18.05.24, 08:52 • 100196 переглядiв

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