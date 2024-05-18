ДСНС: Триває евакуація людей з населених пунктів Вовчанської громади Харківщини
Київ • УНН
У Харківській області тривають евакуаційні заходи: завдяки спільним зусиллям екстрених служб, поліції, волонтерів та місцевої влади вже евакуйовано понад 9 900 цивільних осіб, у тому числі близько 2 500 осіб з Вовчанської громади.
На Харківщині з населених пунктів Вовчанської громади досі евакуюють людей. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
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У Харківській області співробітники ДСНС та Нацполіції спільно з волонтерами та представниками місцевих громад продовжують евакуйовувати цивільне населення з населених пунктів Вовчанської громади.
Зауважимо, що всього з Харківщини завдяки спільним зусиллям було евакуйовано понад 9900 жителів. Зокрема, з Вовчанської громади було переміщено приблизно 2500 осіб.