ГСЧС: Продолжается эвакуация людей из населенных пунктов Волчанской громады Харьковщины

На Харьковщине из населенных пунктов Волчанской общины до сих пор эвакуируют людей. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

В Харьковской области сотрудники ГСЧС и Нацполиции совместно с волонтерами и представителями местных громад продолжают эвакуировать гражданское население из населенных пунктов Волчанской громады.

Заметим, что всего с Харьковщины благодаря совместным усилиям было эвакуировано более 9900 жителей. В частности, из Волчанской громады было перемещено около 2500 человек.