російська армія завдала ударів по Харкову, в місті чули вибухи
Київ • УНН
За повідомленнями місцевої влади, російські війська вчергове завдали ударів по місту Харків, жителів просять бути обережники.
російська армія нанесла удар по Харкову. Про це повідомляють голова Харьковської ОДА Олег Синєгубов та міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
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Терехов додав, що у місті наразі гучно і попросив людей бути обережними.
Інформація про постраждалих перевіряється профільними службами.
Наступ рф може складатися з кількох хвиль, перша хвиля була на Харківщині – Зеленський18.05.24, 11:48 • 74568 переглядiв