російська армія завдала ударів по Харкову, в місті чули вибухи

російська армія нанесла удар по Харкову. Про це повідомляють голова Харьковської ОДА Олег Синєгубов та міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.

Окупанти вдарили по Харкову - написав Синєгубов близько 15 год. у суботу.

Терехов додав, що у місті наразі гучно і попросив людей бути обережними.

Інформація про постраждалих перевіряється профільними службами.

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