Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
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Запад боится, что рф проигрывает войну и не хочет, чтобы Украина ее проиграла - Зеленский
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Генштаб: с начала суток произошло 22 боевых столкновения, 8 из которых еще продолжаются
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Украина имеет лишь около 25% необходимых средств ПВО - Президент
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российская армия нанесла удары по Харькову, в городе слышали взрывы
По сообщениям местных властей, российские войска в очередной раз нанесли удары по городу Харьков, жителей просят быть осторожными.
С начала суток произошло уже 44 боевых столкновения: больше всего на Покровском, Краматорском и Кураховском направлениях
С начала суток произошло 44 боевых столкновения, большинство из которых на Покровском, Краматорском и Кураховском направлениях, поскольку противник продолжает активные наступательные действия, пытаясь прорвать оборону украинских войск.
В столице восстановлено движение транспорта после повреждения теплосети возле ТРЦ "Ocean Plaza" - КГГА
В Киеве восстановлено движение транспорта возле ТРЦ Ocean Plaza после того, как "Киевтеплоэнерго" завершило замену поврежденной трубы теплосети диаметром 1000 мм.
Оккупанты не отказываются от намерений захватить Часов Яр - Генштаб
российские оккупанты не отказываются от намерений захватить город Часов Яр, несмотря на потери в живой силе и военной технике.
Запад боится, что рф проигрывает войну и не хочет, чтобы Украина ее проиграла - Зеленский
Зеленский говорит, что сложилась абсурдная ситуация, когда Запад боится, что россия проиграет войну, и не хочет, чтобы ее проиграла Украина.
В ГПСУ назвали категории людей у которых пограничники будут проверять военно-учетные документы
В Государственной пограничной службе Украины назвали категории граждан Украины у которых при пересечении границы будут с сегодняшнего дня, 18 мая проверять наличие военно-учетного документа.
Генштаб: с начала суток произошло 22 боевых столкновения, 8 из которых еще продолжаются
С начала суток произошло 22 боевых столкновения, 8 из них продолжаются, при этом российские оккупанты совершили один ракетный обстрел, применили 25 беспилотников-камикадзе и 547 раз открывали огонь по позициям украинских войск.
В Госпогранслужбе опровергли увеличение количества мужчин, пересекающих границу
Государственная пограничная служба опровергает сообщения СМИ об увеличении количества мужчин, пересекающих границу.
Украина имеет лишь около 25% необходимых средств ПВО - Президент
Украина имеет лишь около 25% необходимых средств противовоздушной обороны, также армия нуждается в 120-130 истребителях F-16 или других современных самолетов, чтобы иметь паритет с россией.
Силы обороны продолжают штурмовые действия в районах Синьковки и Тернов - Генштаб
Украинские войска оттесняют российских оккупантов в направлении Глубокого на Харьковщине, с частичным успехом продолжают штурмовые действия под Синьковкой и Терновым, а также отражают атаки россиян на Купянском направлении.