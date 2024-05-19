россияне ударили "Искандерами" по Харьковскому району: 16 человек ранены, среди них 8-летняя девочка

Два ракетных удара "Искандер" в Харьковском районе поразили базу отдыха, в результате чего 5 человек погибли, 16 ранены, из них 8 в критическом состоянии. Спасатели работают на месте. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Последний обстрел, Харьковский район, фактически два ракетных удара по базе отдыха, где находились наши гражданские люди. Известно, что предварительно это были "Искандеры". Пять человек погибли на месте, 16 получили ранения, 8 из них в крайне тяжелом состоянии. Так же среди раненых есть восьмилетняя девочка - рассказал Синегубов.

По его словам, на месте происшествия все службы активно работают над разборкой завалов из-за значительных разрушений.

Среди погибших - гражданские лица, а среди пострадавших - два медицинских работника скорой помощи и один полицейский, которые прибыли на место первыми. Через 10 минут после первого удара произошел второй.

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты хотят наступать на Харьков, но понимают, что это очень сложно и им нужно бросить большие силы для этого. Поэтому для рф важнее оттянуть украинские войска максимально с Донбасса.