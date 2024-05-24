Сили оборони зупинили війська рф на Харківщині та проводять контрнаступальні дії
Київ • УНН
Українські війська зупинили наступ російських військ на Харківському напрямку та проводять контрнаступальні операції, завдаючи окупантам значних втрат.
Українські військові зупинили російські війська на Харківському напрямку та проводять контрнаступальні дії. Про це заявив представник Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ полковник Ігор Прохоренко, передає УНН.
Обстановка складна. Сили оборони продовжують оборонятись на сході та півдні нашої держави, наносять вогневе ураження противнику. Основні дії відбуваються на Харківщині, Донеччині. Що стосується Харківського напрямку - противник веде наступальні операції з метою створення буферної зони. Наразі ворог зупинений, ситуація контрольована, проводяться контрнаступальні дії
Повідомляється, що окупанти проводять наступальні дії також на сході Харківщини, планують зі сходу обійти місто Куп’янськ, але успіху не мають.
Жорсткі бойові дії тривають практично вздовж всієї лінії фронту. Сили оборони завдають загарбнику важких втрат, активно працює наша артилерія, безпілотні системи, задіюється авіація.
Зазначається, що на Сумщині й Чернігівщині ситуація контрольована. Ворог накопичує війська на території рф, щодня завдає по прикордонних населених пунктах авіаційних та артилерійських ударів, застосовує БПЛА. Намагається знищити об’єкти критичної інфраструктури, атакує ракетами та "шахедами".
Сили оборони знають про плани ворога та роблять все, щоб їх зірвати. Вживаються заходи, щодо виділення резервів та засобів вогневого ураження з метою перехоплення ініціативи на полі бою
Доповнення
Генштаб повідомляв, що Сили оборони відбили атаки росіян поблизу Глибокиного на Харківщині, найгарячіше сьогодні на Куп’янському напрямку.