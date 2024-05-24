Силы обороны остановили войска рф на Харьковщине и проводят контрнаступательные действия

Украинские военные остановили российские войска на Харьковском направлении и проводят контрнаступательные действия. Об этом заявил представитель Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ полковник Игорь Прохоренко, передает УНН.

Обстановка сложная. Силы обороны продолжают обороняться на востоке и юге нашего государства, наносят огневое поражение противнику. Основные действия происходят на Харьковщине, Донетчине. Что касается Харьковского направления - противник ведет наступательные операции с целью создания буферной зоны. Сейчас враг остановлен, ситуация контролируется, проводятся контрнаступательные действия - сообщил Прохоренко, которого цитирует Генштаб.

Сообщается, что оккупанты проводят наступательные действия также на востоке Харьковщины, планируют с востока обойти город Купянск, но успеха не имеют.

Жесткие боевые действия продолжаются практически вдоль всей линии фронта. Силы обороны наносят захватчику тяжелые потери, активно работает наша артиллерия, беспилотные системы, задействуется авиация.

Отмечается, что на Сумщине и Черниговщине ситуация контролируемая. Враг накапливает войска на территории РФ, ежедневно наносит по приграничным населенным пунктам авиационные и артиллерийские удары, применяет БПЛА. Пытается уничтожить объекты критической инфраструктуры, атакует ракетами и «шахедами».

Силы обороны знают о планах врага и делают все, чтобы их сорвать. Принимаются меры по выделению резервов и средств огневого поражения с целью перехвата инициативы на поле боя - информирует Генштаб.

Дополнение

Генштаб сообщал, что Силы обороны отбили атаки россиян вблизи Глубокино на Харьковщине, горячее всего сегодня на Купянском направлении.