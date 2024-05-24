Силы обороны остановили войска рф на Харьковщине и проводят контрнаступательные действия

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"
  •  63531 просмотра

Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"

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  •  87899 просмотра

Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп

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"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
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"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
  •  95809 просмотра

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

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"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею
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"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

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Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

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Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции
23 мая 2024, 09:55  •  123351 просмотра

Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции

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23 мая 2024, 08:25  •  128894 просмотра

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22 мая 2024, 10:38  •  162049 просмотра

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Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

23 мая 2024, 06:00  •  197282 просмотра
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20 мая 2024, 12:30  •  334337 просмотра

Силы обороны остановили войска рф на Харьковщине и проводят контрнаступательные действия

Украинские войска остановили наступление российских войск на Харьковском направлении и проводят контрнаступательные операции, нанося оккупантам значительные потери.

Война •   •  643 просмотра
Силы обороны остановили войска рф на Харьковщине и проводят контрнаступательные действия

"Желтый" уровень опасности: украинцев предупредили о грозах со шквалами

Грозы со шквалами 15-20 м/с ожидаются в большинстве западных, центральных, южных и Житомирской областях Украины до конца суток, сообщает Украинский гидрометцентр.

Общество •   •  837 просмотра
"Желтый" уровень опасности: украинцев предупредили о грозах со шквалами

Франция и Германия обеспокоены провокациями рф в Балтийском регионе

Франция и Германия обеспокоены усилением российских провокаций на границе на границах ЕС с Эстонией, Литвой и Финляндией.

Новости Мира •   •  817 просмотра
Франция и Германия обеспокоены провокациями рф в Балтийском регионе

"Резерв+": уже более миллиона украинцев обновили свои данные

Более миллиона украинцев обновили свои данные через приложение "Резерв+", более 40 000 - в ТЦК и СП и более 21 тысячи - в Центрах предоставления административных услуг.

Общество •   •  1502 просмотра
"Резерв+": уже более миллиона украинцев обновили свои данные

"Стену" Порошенко назвали главным символом коррупции в российско-украинской войне, который оставил Украину без защиты

За время президентства Петра Порошенко не удалось построить надлежащие фортификационные сооружения для Украины, а проект «Стена» на границе с россией стал символом коррупции и обеспечил минимальную оборону, оставив страну неготовой к полномасштабному вторжению россии, несмотря на обещания превратить ее в крепость.

политика •   •  2990 просмотра
"Стену" Порошенко назвали главным символом коррупции в российско-украинской войне, который оставил Украину без защиты

С начала полномасштабного вторжения Украина привлекла более 85 млрд долларов внешнего финансирования - Шмыгаль

С начала полномасштабного вторжения Украина привлекла более 85 млрд долларов внешнего финансирования и более 1 триллиона гривен через военные и другие облигации, чтобы полностью профинансировать ключевые бюджетные расходы.

Экономика •   •  2505 просмотра
С начала полномасштабного вторжения Украина привлекла более 85 млрд долларов внешнего финансирования - Шмыгаль

Dogecoin-собака Кабосу умерла спустя 14 лет как мем

Кабосу, собака породы шиба-ину, которая вдохновила на создание мема «doge» и криптовалюты Dogecoin, умерла в возрасте 18 лет, страдая от лейкемии и болезни печени.

Технологии •   •  3496 просмотра
Dogecoin-собака Кабосу умерла спустя 14 лет как мем

Решение о новых тарифах на электричество примут до конца недели - Галущенко

Решение о новых тарифах на электроэнергию для бытовых потребителей будет принято до конца мая.

Общество •   •  4702 просмотра
Решение о новых тарифах на электричество примут до конца недели - Галущенко

В приграничных с Сумщиной районах рф наращивает свою группировку - представитель Генштаба

Представитель Генштаба сообщил, что россия наращивает военную группировку в приграничных районах Сумской области, принимая меры для увеличения своих сил. Сейчас ситуация остается стабильной и контролируемой.

Война •   •  4494 просмотра
В приграничных с Сумщиной районах рф наращивает свою группировку - представитель Генштаба

Кабмин утвердил постановление, которое обязывает облэнерго обеспечить равномерную и справедливую очередность отключений электроэнергии - Шмыгаль

Кабинет Министров принял постановление, которое обязывает облэнерго обеспечить равномерную и справедливую последовательность отключений электроэнергии, предоставляя приоритет объектам критической инфраструктуры, больницам, военным предприятиям и предприятиям, выполняющим мобилизационные задачи.

Экономика •   •  4245 просмотра
Кабмин утвердил постановление, которое обязывает облэнерго обеспечить равномерную и справедливую очередность отключений электроэнергии - Шмыгаль