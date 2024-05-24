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Силы обороны остановили войска рф на Харьковщине и проводят контрнаступательные действия
Украинские войска остановили наступление российских войск на Харьковском направлении и проводят контрнаступательные операции, нанося оккупантам значительные потери.
"Желтый" уровень опасности: украинцев предупредили о грозах со шквалами
Грозы со шквалами 15-20 м/с ожидаются в большинстве западных, центральных, южных и Житомирской областях Украины до конца суток, сообщает Украинский гидрометцентр.
Франция и Германия обеспокоены провокациями рф в Балтийском регионе
Франция и Германия обеспокоены усилением российских провокаций на границе на границах ЕС с Эстонией, Литвой и Финляндией.
"Резерв+": уже более миллиона украинцев обновили свои данные
Более миллиона украинцев обновили свои данные через приложение "Резерв+", более 40 000 - в ТЦК и СП и более 21 тысячи - в Центрах предоставления административных услуг.
"Стену" Порошенко назвали главным символом коррупции в российско-украинской войне, который оставил Украину без защиты
За время президентства Петра Порошенко не удалось построить надлежащие фортификационные сооружения для Украины, а проект «Стена» на границе с россией стал символом коррупции и обеспечил минимальную оборону, оставив страну неготовой к полномасштабному вторжению россии, несмотря на обещания превратить ее в крепость.
С начала полномасштабного вторжения Украина привлекла более 85 млрд долларов внешнего финансирования - Шмыгаль
С начала полномасштабного вторжения Украина привлекла более 85 млрд долларов внешнего финансирования и более 1 триллиона гривен через военные и другие облигации, чтобы полностью профинансировать ключевые бюджетные расходы.
Dogecoin-собака Кабосу умерла спустя 14 лет как мем
Кабосу, собака породы шиба-ину, которая вдохновила на создание мема «doge» и криптовалюты Dogecoin, умерла в возрасте 18 лет, страдая от лейкемии и болезни печени.
Решение о новых тарифах на электричество примут до конца недели - Галущенко
Решение о новых тарифах на электроэнергию для бытовых потребителей будет принято до конца мая.
В приграничных с Сумщиной районах рф наращивает свою группировку - представитель Генштаба
Представитель Генштаба сообщил, что россия наращивает военную группировку в приграничных районах Сумской области, принимая меры для увеличения своих сил. Сейчас ситуация остается стабильной и контролируемой.
Кабмин утвердил постановление, которое обязывает облэнерго обеспечить равномерную и справедливую очередность отключений электроэнергии - Шмыгаль
Кабинет Министров принял постановление, которое обязывает облэнерго обеспечить равномерную и справедливую последовательность отключений электроэнергии, предоставляя приоритет объектам критической инфраструктуры, больницам, военным предприятиям и предприятиям, выполняющим мобилизационные задачи.