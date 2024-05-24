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Сили оборони відбили атаки росіян поблизу Глибокиного на Харківщині, найгарячіше сьогодні на Куп’янському напрямку – Генштаб

Сили оборони відбили атаки росіян поблизу Глибокиного на Харківщині, найгарячіше сьогодні на Куп’янському напрямку – Генштаб

Київ • УНН

 • 14029 перегляди

Сили оборони України відбили численні російські атаки поблизу населених пунктів Харківської області, найгарячіше було на Куп'янському напрямку, де відбулося 17 бойових зіткнень.

З початку доби 24 травня станом на 13.00 найбільша активність противника спостерігається на Куп’янському та Покровському напрямках. Сили оборони жорстко відповідають на штурмові дії загарбників,  на окремих ділянках, зокрема на лівобережжі Дніпра, покращують своє тактичне положення. Про це йдеться у зведенні Генштабу, передає УНН.

Деталі

За даними Генштабу, загальна кількість бойових зіткнень за добу перевищила 50.

На Харківському напрямку російські окупанти проводили сім штурмових дій.

 Були відкинуті назад поблизу населених пунктів Глибоке й Липці. Українські воїни дають відсіч та продовжують відбивати чотири атаки противника в районі Вовчанська

- йдеться у заяві Генштабу.

Зазначається, що по Вовчанську авіація противника двічі скидала по дві керовані авіабомби. Ще одним КАБом російські терористи уразили Старицю.

На Куп’янському напрямку, як вказали в Генштабі, сьогодні найгарячіше. Ворожі штурми відбито неподалік від Петропавлівки, Стельмахівки, Іванівки, Коломийчихи, Дружелюбівки, Нововодяного, Ковалівки, Новоєгорівки й Невського. Загалом тут відбувалося вже 17 бойових зіткнень. Ситуація контрольована, запевнилои у Генеральному штабі.

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На Лиманському напрямку окупанти двічі безуспішно намагалися покращити тактичне положення – в районах Серебрянського лісництва й Тернів.

На Сіверському напрямку тривають два бойові зіткнення в районах Спірного та Білогорівки.

Одного разу загарбники спробували атакувати на Краматорському напрямку, біля Кліщіївки. Однак, безуспішно.

Як вкзаали в Генштабі, на Покровському напрямку ворог поновив високу інтенсивність атак. Так, на цей час відбуваються три бойові зіткнення біля Новоселівки Першої, ще одне – в районі Калинового. Відбито штурмові дії біля населених пунктів Новоолександрівка, Прогрес, Сокіл, Уманське. Загалом відбулося вже 10 боїв. По Желанному агресор ударив КАБом.

Вісім разів з початку доби росіяни вдавалися до штурмових дій на Курахівському напрямку, зокрема в напрямку Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки. Продовжується бій біля села Костянтинівка.

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На Времівському напрямку ворог застосував керовану авіабомбу по району населеного пункту Старомайорське. "Це один із тих напрямків, де нашим підрозділам вдається поліпшити стійкість оборони", - наголосили у Генштабі.

На Оріхівському напрямку окупанти били КАБом по Новоандріївці та проводили одну штурмову дію на Новоданилівку. Загарбники отримали гідну відсіч та відійшли.

На Придніпровському напрямку кількість бойових зіткнень зросла до трьох. При цьому дві штурмові дії – робота підрозділів ЗСУ.

На решті напрямків обстановка залишається сталою.

Під вогнем артилерії росіян перебували прикордонні населені пункти Блешня Чернігівської області, Бачівськ, Гиріне, Павлівка та Запсілля на Сумщині.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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