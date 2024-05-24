Силы обороны отбили атаки россиян вблизи Глубокино на Харьковщине, горячее всего сегодня на Купянском направлении - Генштаб

С начала суток 24 мая по состоянию на 13.00 наибольшая активность противника наблюдается на Купянском и Покровском направлениях. Силы обороны жестко отвечают на штурмовые действия захватчиков, на отдельных участках, в частности на левобережье Днепра, улучшают свое тактическое положение. Об этом говорится в сводке Генштаба, передает УНН.

Детали

По данным Генштаба, общее количество боевых столкновений за сутки превысило 50.

На Харьковском направлении российские оккупанты проводили семь штурмовых действий.

Были отброшены назад вблизи населенных пунктов Глубокое и Липцы. Украинские воины дают отпор и продолжают отражать четыре атаки противника в районе Волчанска - говорится в заявлении Генштаба.

Отмечается, что по Волчанску авиация противника дважды сбрасывала по две управляемые авиабомбы. Еще одним КАБом российские террористы поразили Старицу.

На Купянском направлении, как указали в Генштабе, сегодня горячее всего. Вражеские штурмы отбиты неподалеку от Петропавловки, Стельмаховки, Ивановки, Коломыйчихи, Дружелюбовки, Нововодяного, Ковалевки, Новоегоровки и Невского. Всего здесь происходило уже 17 боевых столкновений. Ситуация контролируемая, заверили в Генеральном штабе.

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На Лиманском направлении оккупанты дважды безуспешно пытались улучшить тактическое положение - в районах Серебрянского лесничества и Тернов.

На Северском направлении продолжаются два боевых столкновения в районах Спирного и Белогоровки.

Однажды захватчики попытались атаковать на Краматорском направлении, возле Клещеевки. Однако, безуспешно.

Как сообщили в Генштабе, на Покровском направлении враг возобновил высокую интенсивность атак. Так, в настоящее время происходят три боевых столкновения возле Новоселовки Первой, еще одно - в районе Калинового. Отражены штурмовые действия возле населенных пунктов Новоалександровка, Прогресс, Сокол, Уманское. Всего состоялось уже 10 боев. По Желанному агрессор ударил КАБом.

Восемь раз с начала суток россияне прибегали к штурмовым действиям на Кураховском направлении, в частности в направлении Красногоровки, Георгиевки, Парасковиевки. Продолжается бой возле села Константиновка.

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На Времовском направлении враг применил управляемую авиабомбу по району населенного пункта Старомайорское. "Это одно из тех направлений, где нашим подразделениям удается улучшить устойчивость обороны", - отметили в Генштабе.

На Ореховском направлении оккупанты били КАБом по Новоандреевке и проводили одно штурмовое действие на Новоданиловку. Захватчики получили достойный отпор и отошли.

На Приднепровском направлении количество боевых столкновений возросло до трех. При этом два штурмовых действия - работа подразделений ВСУ.

На остальных направлениях обстановка остается постоянной.

Под огнем артиллерии россиян находились приграничные населенные пункты Блешня Черниговской области, Бачевск, Гирино, Павловка и Запселье на Сумщине.