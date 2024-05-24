Зеленский в Харькове: заслушал доклады об обороне и энергетической инфраструктуре

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Харьков, чтобы обсудить оперативную ситуацию, подготовку к зиме, оборону, в частности на Волчанском направлении, восстановление энергетической инфраструктуры и жилье для переселенцев в регионе, о чем сообщил в пятницу в соцсетях, пишет УНН.

Сегодня в Харькове. Провел совещание по оперативной обстановке в регионе и подготовке к отопительному сезону. Доклады по обороне области, в частности на Волчанском направлении, восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры. Отдельное внимание - обеспечению жильем наших людей, перемещенных с территорий Харьковщины, подвергающихся вражеским обстрелам - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что "весь город, вся Харьковщина заслуживают нашей поддержки, благодарности, нашего уважения - как и каждая украинская громада, каждый наш человек, который не подчиняется врагу и делает все, чтобы сохранить жизнь".

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