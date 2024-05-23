"Российские террористы пользуются, что Украина до сих пор лишена достаточной защиты ПВО": Зеленский отреагировал на удар рф по Харькову и области

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку рф на Харьков и Люботин в Харьковской области, пишет УНН.

Чрезвычайно жестокая российская атака против Харькова и Люботина - по предварительным данным, сразу 15 ракет. К сожалению, есть убитые и пострадавшие. Экстренные службы уже на местах попаданий, и каждому пострадавшему будет оказана необходимая помощь. Российские террористы пользуются тем, что Украина до сих пор лишена достаточной защиты ПВО и надежной возможности уничтожать пусковые установки террористов именно там, где они расположены, - вблизи наших границ. И это слабость - не наша слабость, а мира, который уже третий год не решается обращаться с террористами именно так, как они этого заслуживают - указал Зеленский в соцмпереживаниях.

Президент подчеркнул, что «террор всюду должен проигрывать - в любых условиях, на любом континенте». «И это наш общий долг - всех в мире, кто имеет возможность защищать жизнь от террора. Украина делает все, что может. Спасибо каждому, кто нам помогает. Но нужно больше решимости. И именно от лидеров мира", - подчеркнул Зеленский.

Украина ведет переговоры с партнерами, чтобы получить возможность применения западного оружия по рф - Зеленский