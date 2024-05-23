"Российские террористы пользуются, что Украина до сих пор лишена достаточной защиты ПВО": Зеленский отреагировал на удар рф по Харькову и области

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
kharkivХарьков
Эксклюзив
Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции
  •  0 просмотра

Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции

Эксклюзив
Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»
  •  65873 просмотра

Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»

Эксклюзив
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
  •  134991 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

Эксклюзив
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
22 мая 2024, 09:04  •  136720 просмотра

Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

Эксклюзив
Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
22 мая 2024, 08:20  •  133513 просмотра

Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы

Эксклюзив
Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
22 мая 2024, 08:18  •  114350 просмотра

Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт

Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
21 мая 2024, 11:44  •  120909 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
21 мая 2024, 11:39  •  117202 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
21 мая 2024, 09:10  •  120546 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
21 мая 2024, 07:29  •  113868 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

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16 мая 2024, 09:35  •  453450 просмотра

"Российские террористы пользуются, что Украина до сих пор лишена достаточной защиты ПВО": Зеленский отреагировал на удар рф по Харькову и области

Зеленский осудил жестокую российскую ракетную атаку на Харьков и Люботин, в результате которой погибли и были ранены люди, и призвал к более глобальной решимости в борьбе с терроризмом.

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"Российские террористы пользуются, что Украина до сих пор лишена достаточной защиты ПВО": Зеленский отреагировал на удар рф по Харькову и области

Сейчас темпы эвакуации уменьшились, однако все равно вчера было вывезено более 200 человек - Синегубов

Более 200 человек было эвакуировано из Волчанского и Липецкого районов вчера, несмотря на замедленный темп, в результате чего общее количество эвакуированных составило 10 990 человек, но во время эвакуации в результате вражеского обстрела погиб сотрудник милиции.

Общество •   •  898 просмотра
Сейчас темпы эвакуации уменьшились, однако все равно вчера было вывезено более 200 человек - Синегубов

Целями сегодняшней атаки россиян по Харьковщине были предприятия и транспортная инфраструктура

Сегодня российские удары, в результате которых погибло по меньшей мере шесть человек, были направлены на гражданские объекты и транспортную инфраструктуру в Харькове и Харьковской области.

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Целями сегодняшней атаки россиян по Харьковщине были предприятия и транспортная инфраструктура

В прошлом году более 20 тысяч военнослужащих прошли реабилитацию - Минобороны

Более 20 000 военнослужащих прошли лечение в учреждениях, развернутых Министерством обороны в прошлом году, что свидетельствует о значительном увеличении масштабов реабилитационной работы.

Война •   •  3087 просмотра
В прошлом году более 20 тысяч военнослужащих прошли реабилитацию - Минобороны

Серия ударов по Харькову: уже известно о 6 погибших и 11 раненых

Шесть человек погибли и еще 11 получили ранения в результате российских ударов по Харькову, сообщил председатель Харьковской областной военной администрации.

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Демченко рассказал, кто может пересекать границу после вступления в силу мобилизационного закона

Демченко рассказал, кто может пересекать границу после вступления в силу мобилизационного закона, добавив, что пограничники проверяют бумажные военно-учетные документы, а не электронные.

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Демченко рассказал, кто может пересекать границу после вступления в силу мобилизационного закона

Минобороны: людей, имеющих ампутацию в результате войны, меньше, чем можно себе представиь

В реабилитационных центрах Украины потребность в протезировании среди пострадавших от войны ниже, чем ожидалось, благодаря эффективности догоспитальной медицинской помощи, которая позволяет сохранить не только жизнь, но и функциональность конечностей.

Война •   •  3064 просмотра
Минобороны: людей, имеющих ампутацию в результате войны, меньше, чем можно себе представиь

Враг ударил по Малой Токмачке на Запорожье: погиб пожилой мужчина

74-летний мужчина погиб от обстрела российской артиллерии, когда занимался на своем дворе в селе Малая Токмачка Запорожской области.

Война •   •  3720 просмотра
Враг ударил по Малой Токмачке на Запорожье: погиб пожилой мужчина

На Эвересте на этой неделе уже четыре погибших

40-летний кенийский альпинист Джошуа Черуйот Кируи был найден мертвым возле вершины Эвереста после того, как исчез вместе со своим непальским гидом Навангом Шерпой во время попытки подъема без дополнительного кислорода, что стало четвертой смертью на Эвересте за эту неделю.

спорт •   •  3246 просмотра
На Эвересте на этой неделе уже четыре погибших

Военное сотрудничество между Северной Кореей и рф продолжается, прежде всего речь идет о снарядах - Юсов

Военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией продолжается: Северная Корея поставляет России большие объемы снарядов, но нет никаких доказательств того, что рф просит военное оборудование у Северной Кореи, поскольку она имеет достаточные запасы старой советской техники.

Война •   •  4816 просмотра
Военное сотрудничество между Северной Кореей и рф продолжается, прежде всего речь идет о снарядах - Юсов