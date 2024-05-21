Украина ведет переговоры с партнерами, чтобы получить возможность применения западного оружия по рф - Зеленский
Киев • УНН
Украина никогда не использовала западное оружие для нанесения ударов по россии, но ведутся переговоры с партнерами, чтобы получить такую возможность, заявил Президент Владимир Зеленский.
Украина никогда не использовала западное оружие для нанесения ударов по россии, но ведутся переговоры с партнерами, чтобы получить такую возможность. Об этом в интервью изданию Reuters заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
россияне говорили по разным направлениям, что Харьков не является их целью. Они начали все это говорить после того, когда были вынуждены остановиться, уменьшить наступательные действия на Харьковщине. То есть, они занимаются такой зоной, которую они уже пропагандировали и сообщения у них были в медиа, что такая санитарная зона, чтобы мы могли не бить по территории россии. Понятно, что у нас нет такого дальнобойного оружия, как у россиян, к сожалению. Мы никогда не использовали западное оружие по территории россии, потому что не имеем на это акцептования. Мы не можем рисковать всем объемом оружия (...). Да, мы ведем переговоры с партнерами, чтобы мы могли применять по скоплению техники рф на границе
Он добавил, что пока позитива в этом направлении нет.
Напомним
Владимир Зеленский раскритиковал западных союзников за то, что они слишком долго принимают решение о военной помощи Украине, предложив им оказать поддержку с воздуха, сбивая российские ракеты над украинской территорией.
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