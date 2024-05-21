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Україна веде перемовини з партнерами, щоб отримати можливість застосування західної зброї по рф - Зеленський

Україна веде перемовини з партнерами, щоб отримати можливість застосування західної зброї по рф - Зеленський

Київ • УНН

 • 15249 перегляди

Україна ніколи не використовувала західну зброю для нанесення ударів по росії, але ведуться переговори з партнерами, щоб отримати таку можливість, заявив Президент Володимир Зеленський.

Україна ніколи не використовувала західну зброю для нанесення ударів по росії, але ведуться перемовини з партнерами, щоб отримати таку можливість. Про це в інтерв’ю виданню Reuters заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

росіяни казали по різних напрямках, що Харків не є їх ціллю. Вони почали все це говорити після того, коли були змушені зупинитися, зменшити наступальні дії на Харківщині. Тобто, вони займаються такою зоною, яку вони вже пропагандували і повідомлення в них були у медіа, що така санітарна зона, щоб ми могли не бити по території росії. Зрозуміло, що в нас немає такої далекобійної зброї, як у росіян, на жаль. Ми ніколи не використовували західну зброю по території росії, тому що не маємо на це акцептування. Ми не можемо ризикувати всім об’ємом зброї (...). Так, ми ведемо перемовини з партнерами, щоб ми могли застосовувати по скупченню техніки рф на кордоні 

- сказав Зеленський.

Він додав, що поки що позитиву у цьому напрямку немає.

Нагадаємо

Володимир Зеленський розкритикував західних союзників за те, що вони занадто довго ухвалюють рішення про військову допомогу Україні, запропонувавши їм надати підтримку з повітря, збиваючи російські ракети над українською територією.

Павло Башинський

Павло Башинський

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