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Зеленський заявив, що рішення про західну допомогу запізнюються приблизно на рік

Зеленський заявив, що рішення про західну допомогу запізнюються приблизно на рік

Київ • УНН

 • 21949 перегляди

Володимир Зеленський розкритикував західних союзників за те, що вони занадто довго ухвалюють рішення про військову допомогу Україні, запропонувавши їм надати підтримку з повітря, збиваючи російські ракети над українською територією.

Західні союзники занадто довго ухвалюють ключові рішення про військову підтримку України. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський агентству Reuters в ексклюзивному інтерв'ю в Києві в понеділок, передає УНН.

Він охарактеризував доставку допомоги, зокрема систем протиповітряної оборони, таких як системи "Патріот", на які Україна активно спирається у війні з Росією, як "один великий крок уперед, але перед цим два кроки назад".

"Кожне рішення, до якого ми, а потім і всі разом, приходимо із запізненням приблизно на рік", - сказав він.

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Додамо

Зеленський також запропонував способи, якими союзники могли б допомогти більш безпосередньо, зокрема шляхом збивання російських ракет над територією України за певних обставин.

"Росіяни використовують 300 літаків на території України", - сказав він. "Нам потрібно щонайменше 120-130 літаків, щоб протистояти в небі", - додав Зеленський, маючи на увазі розроблені США F-16, деякі з яких, як він сподівається, незабаром будуть використані в бойових діях.

"Ви не можете це забезпечити просто зараз? Добре... повертаючись до літаків, які у вас є на території сусідніх країн НАТО: піднімайте їх... збивайте цілі, захищайте мирних жителів".

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"Чи можуть вони це зробити? Я впевнений, що так. Це напад країн НАТО, причетність? Ні".

Український лідер також повідомив, що Київ веде переговори з міжнародними партнерами про використання їхньої зброї для нанесення ударів по російській військовій техніці на кордоні і далі всередині російської території.

"Поки що нічого позитивного немає", - сказав він.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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