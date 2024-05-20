Зеленський заявив, що рішення про західну допомогу запізнюються приблизно на рік

Західні союзники занадто довго ухвалюють ключові рішення про військову підтримку України. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський агентству Reuters в ексклюзивному інтерв'ю в Києві в понеділок, передає УНН.

Він охарактеризував доставку допомоги, зокрема систем протиповітряної оборони, таких як системи "Патріот", на які Україна активно спирається у війні з Росією, як "один великий крок уперед, але перед цим два кроки назад".

"Кожне рішення, до якого ми, а потім і всі разом, приходимо із запізненням приблизно на рік", - сказав він.

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Зеленський також запропонував способи, якими союзники могли б допомогти більш безпосередньо, зокрема шляхом збивання російських ракет над територією України за певних обставин.

"Росіяни використовують 300 літаків на території України", - сказав він. "Нам потрібно щонайменше 120-130 літаків, щоб протистояти в небі", - додав Зеленський, маючи на увазі розроблені США F-16, деякі з яких, як він сподівається, незабаром будуть використані в бойових діях.

"Ви не можете це забезпечити просто зараз? Добре... повертаючись до літаків, які у вас є на території сусідніх країн НАТО: піднімайте їх... збивайте цілі, захищайте мирних жителів".

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"Чи можуть вони це зробити? Я впевнений, що так. Це напад країн НАТО, причетність? Ні".

Український лідер також повідомив, що Київ веде переговори з міжнародними партнерами про використання їхньої зброї для нанесення ударів по російській військовій техніці на кордоні і далі всередині російської території.

"Поки що нічого позитивного немає", - сказав він.