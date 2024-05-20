Зеленский заявил, что решения о западной помощи опаздывают примерно на год

Западные союзники слишком долго принимают ключевые решения о военной поддержке Украины. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский агентству Reuters в эксклюзивном интервью в Киеве в понедельник, передает УНН.

Он охарактеризовал доставку помощи, в частности систем противовоздушной обороны, таких как системы "Патриот", на которые Украина активно опирается в войне с россией, как "один большой шаг вперед, но перед этим два шага назад".

"Каждое решение, к которому мы, а потом и все вместе, приходим с опозданием примерно на год", - сказал он.

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Зеленский также предложил способы, которыми союзники могли бы помочь более напрямую, в том числе путем сбивания российских ракет над территорией Украины при определенных обстоятельствах.

"Русские используют 300 самолетов на территории Украины", - сказал он. "Нам нужно как минимум 120-130 самолетов, чтобы противостоять в небе", - добавил Зеленский, имея в виду разработанные США F-16, некоторые из которых, как он надеется, вскоре будут использованы в боевых действиях.

"Вы не можете это обеспечить прямо сейчас? Хорошо... возвращаясь к самолетам, которые у вас есть на территории соседних стран НАТО: поднимайте их... сбивайте цели, защищайте мирных жителей".

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"Могут ли они это сделать? Я уверен, что да. Это нападение стран НАТО, причастность? Нет".

Украинский лидер также сообщил, что Киев ведет переговоры с международными партнерами об использовании их оружия для нанесения ударов по российской военной технике на границе и далее внутри российской территории.

"Пока ничего положительного нет", - сказал он.