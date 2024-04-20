Страны-союзники могут помогать Украине сбивать ракеты рф - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что страны-союзники могут помогать Украине сбивать российские ракеты, как это было в случае атаки на Израиль. Зеленский отметил, что не слышал от французского коллеги Эммануэля Макрона сигнал о введении французской армии на территорию Украины.

Об этом Зеленский сказал в интервью бразильским журналистам, передает корреспондент УНН.

Что касается войск на нашей территории. Какие войска? Что было в Израиле? Самолеты. Самолеты, которые стреляли ракетами. Если нам предлагается, например, авиация Франции, Германии, Польши, Великобритании, неважно кого, которая поднимается в небо на территориях своих государств, если эта авиация будет подниматься над территорией стран, которые наши соседи, и будут сбивать ракеты, которые безусловно летят по Украине, но могут прилететь и на те территории, как уже было зафиксировано факты с Польшей, Румынией, то пусть они сбивают эти ракеты ... Я буду только благодарен за это ... Если такие предложения будут нам, то почему нет - сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что не слышал от президента Франции Эммануэля Макрона сигнал о введении французской армии на территорию Украины.

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Но именно такой сигнал, что, например, армия Франции, войско придет к нам на территорию и будет воевать с российской армией, я такого от Эмануэля не слышал - сообщил Зеленский.

Кроме того, Зеленский отметил, что присутствие представителей других стран может быть для проведения в Украине тренировочных миссий. Также хабы по ремонту военной техники с представителями CEO тех или иных компаний, могут быть в Украине.

Второй аспект о котором мы говорили с Макроном - хабы по ремонту нашей техники. То есть хабы с представителями CEO тех или иных компаний, чтобы они были на нашей территории это правильно - рассказал Зеленский.

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Зеленский отметил, что россия постоянно угрожает пересечения границ со стороны Беларуси.

"Поэтому третье предложение по усилению украинских границ, и не только украинских из-за того, что россия может их пересечь со стороны Беларуси. Мы очень положительно к этому относимся, если есть такая возможность усилить границы прекрасно. И для нас, и для Польши", - заявил Зеленский.

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