Для Украины важно участие Бразилии в саммите мира - Зеленский - для Украины важно участие Бразилии в саммите мира

Украина заинтересована в активном участии Бразилии и, в частности, Президента Лулы да Силвы в первом Глобальном саммите мира, который состоится в Швейцарии в июне.

Об этом Президент Владимир Зеленский сказал в интервью бразильским журналистам, передает УНН с ссылкой на ОП.

Считаю, что его присутствие там, как и любых лидеров любых государств мира, которые получают приглашение, говорит о том, что они, эти люди, хотят мира. Желательно, чтобы это был справедливый мир для Украины - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что для Украины очень важна поддержка Бразилии. Впрочем, долгое время Украина не могла донести до этой страны правду о развязанной Россией войне. Так произошло из-за долгосрочных отношений Бразилии с Советским Союзом, продолжения современной Россией его политики и продвижения российских пропагандистских нарративов в информационном пространстве стран Латинской Америки.

И это ваш большой плюс, что журналисты Бразилии начали приезжать в Украину, понимать, что здесь происходит, и потом выдавать эту информацию - сказал президент.

Зеленский также напомнил, что встречался с Лулой да Силвой в сентябре 2023 года на полях сессии Генассамблеи ООН, где имел возможность пообщаться с ним лично.

Личная встреча с Путиным для президента Бразилии была бы "большой ошибкой", поскольку главу кремля нужно политически изолировать - Зеленский

Дополнение

The Guardian со ссылкой на Федеральный совет страны сообщило, что Швейцария проведет двухдневную мирную конференцию высокого уровня по Украине 15 и 16 июня.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак добавил, что на Глобальный саммит мира, который должен пройти в Швейцарии на уровне лидеров, пригласят более 160 стран.

Владимир Зеленский недавно заявлял, что Украина рассчитывает на присутствие примерно 100 стран на первом инаугурационном Саммите мира в Швейцарии.