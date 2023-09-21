Зеленський зустрівся з президентом Бразилії Лулою да Сілвою

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"Відверта й конструктивна розмова. Доручили дипломатичним командам працювати над наступними кроками у двосторонніх відносинах і зусиллях з відновлення миру. Представник Бразилії продовжить роботу в зустрічах щодо Формули миру", — зауважив український президент.

Доповнення

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва перенесе своє повернення до Бразилії на середу, але зустріч з президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Джо Байденом відбудеться все одно.

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