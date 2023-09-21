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Зеленський зустрівся з президентом Бразилії Лулою да Сілвою

Зеленський зустрівся з президентом Бразилії Лулою да Сілвою

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вперше особисто зустрівся з президентом Бразилії Лулою да Сілвою. Про це глава держави повідомив у Telegram, пише УНН.

Цитата 

"Відверта й конструктивна розмова. Доручили дипломатичним командам працювати над наступними кроками у двосторонніх відносинах і зусиллях з відновлення миру. Представник Бразилії продовжить роботу в зустрічах щодо Формули миру", — зауважив український президент.

Доповнення 

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва перенесе своє повернення до Бразилії на середу, але зустріч з президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Джо Байденом відбудеться все одно.

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