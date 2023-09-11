"Він не розуміє, що позиція путіна - продовжити війну": Зеленський відповів на заяви Лули про компроміси з рф

Цитата

"Передусім він (Лула, - ред.) має свою власну позицію і це його право. Люди вільні, і вони висловлюють свою позицію по всьому світу. Але мені здається, він не розуміє, що позиція путіна - не зупинити війну. Це і є відповідь. Його позиція - продовжувати війну, розділити Європу, не мати спільного Європейського континенту", - сказав Зеленський, відповідаючи на слова президента Бразилії про те, що Україні "потрібно позбутися менталітету холодної війни й піти на компроміс, і навіть прийняти, що деякі території мають відійти до росії".

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Він розповів, що одна прем'єр-міністерка на питання, чому її країна продовжує підтримувати Україну, відповіла, що "люди, які зрозуміли путіна, мають зробити вибір: підтримувати Україну чи підтримувати росію". Зеленський підкреслив, що жодних проміжних варіантів цьому не існує. За його словами, це "питання часу", коли Захід це "зрозуміє і визнає".

"Це означає, що якщо Лула не підтримує нас, він підтримуватиме росію. Навіть якщо він не хоче. Я не знаю, що він мав на увазі. Він сказав, що ми маємо зупинити війну та знайти компроміс. Компроміси можливі тільки з тими, хто готовий іти на них. Ви коли-небудь бачили якісь компроміси від путіна в інших ситуаціях? Хто-небудь бачив? У Чечні, у Грузії, в Молдові? Він окупував території всіх цих країн. Він розділив усі ці народи", - підсумував очільник держави.

Доповнення

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва в інтерв’ю індійській пресі 9 вересня заявив, що Генеральна Асамблея ООН, яка відбудеться 19 вересня, є "ідеальним місцем", щоб обговорити війну в Україні і "посадити за стіл переговорів" президентів України та рф Володимира Зеленського і володимира путіна.

"Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй відбудеться з 19 вересня. Є де поговорити про війну. Є де обговорити мир. Є де посадити путіна і Зеленського за стіл переговорів. Усі проти війни", – сказав він.

Нагадаємо

Колишній міністр оборони України Олексій Резніков у своїй статті для The Guardian застеріг, що якщо Захід визнає тимчасово окуповані українські території "російськими", як того вимагає країна-агресор, це лише дасть ворогу час, щоб "перегрупуватися". Мета росії - знищити українську державність та асимілювати українців.