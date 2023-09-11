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"Він не розуміє, що позиція путіна - продовжити війну": Зеленський відповів на заяви Лули про компроміси з рф

"Він не розуміє, що позиція путіна - продовжити війну": Зеленський відповів на заяви Лули про компроміси з рф

Київ • УНН

 • 1035544 перегляди

КИЇВ. 11 вересня. УНН. Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN відповів на заяви свого бразильського колеги Луїса Інасіу Лули да Сілви про те, що Україні потрібно "піти на компроміс" та "прийняти, що деякі території мають відійти до росії". Очільник держави заявив, що Лула не розуміє, що "позиція путіна - продовжити війну", пише УНН.

Цитата

"Передусім він (Лула, - ред.) має свою власну позицію і це його право. Люди вільні, і вони висловлюють свою позицію по всьому світу. Але мені здається, він не розуміє, що позиція путіна - не зупинити війну. Це і є відповідь. Його позиція - продовжувати війну, розділити Європу, не мати спільного Європейського континенту", - сказав Зеленський, відповідаючи на слова президента Бразилії про те, що Україні "потрібно позбутися менталітету холодної війни й піти на компроміс, і навіть прийняти, що деякі території мають відійти до росії".

Деталі

Він розповів, що одна прем'єр-міністерка на питання, чому її країна продовжує підтримувати Україну, відповіла, що "люди, які зрозуміли путіна, мають зробити вибір: підтримувати Україну чи підтримувати росію".  Зеленський підкреслив, що жодних проміжних варіантів цьому не існує. За його словами, це "питання часу", коли Захід це "зрозуміє і визнає".

"Це означає, що якщо Лула не підтримує нас, він підтримуватиме росію. Навіть якщо він не хоче. Я не знаю, що він мав на увазі. Він сказав, що ми маємо зупинити війну та знайти компроміс. Компроміси можливі тільки з тими, хто готовий іти на них. Ви коли-небудь бачили якісь компроміси від путіна в інших ситуаціях? Хто-небудь бачив? У Чечні, у Грузії, в Молдові? Він окупував території всіх цих країн. Він розділив усі ці народи", - підсумував очільник держави.

Доповнення

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва в інтерв’ю індійській пресі 9 вересня заявив, що Генеральна Асамблея ООН, яка відбудеться 19 вересня, є "ідеальним місцем", щоб обговорити війну в Україні і "посадити за стіл переговорів" президентів України та рф Володимира Зеленського і володимира путіна.

"Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй відбудеться з 19 вересня. Є де поговорити про війну. Є де обговорити мир. Є де посадити путіна і Зеленського за стіл переговорів. Усі проти війни", – сказав він.

Нагадаємо

Колишній міністр оборони України Олексій Резніков у своїй статті для The Guardian застеріг, що якщо Захід визнає тимчасово окуповані українські території "російськими", як того вимагає країна-агресор, це лише дасть ворогу час, щоб "перегрупуватися". Мета росії - знищити українську державність та асимілювати українців.

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