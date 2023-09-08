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"Мета росії - знищення української державності": Резніков застеріг Захід від переговорів з москвою

"Мета росії - знищення української державності": Резніков застеріг Захід від переговорів з москвою

Київ • УНН

 • 387038 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Якщо Захід визнає тимчасово окуповані українські території "російськими", як того вимагає країна-агресор, це лише дасть ворогу час, щоб "перегрупуватися". Мета росії - знищити українську державність та асимілювати українців, застеріг західних політиків колишній міністр оборони України Олексій Резніков у своїй статті для The Guardian, передає УНН.

Цитата

"росія вимагає визнання окупованих територій України своєю територією в обмін на припинення війни. Але це, вочевидь, лише заради одного – виграти час, перегрупуватись і за допомогою нових ресурсів "нарешті розв'язати українське питання". росія не визнає існування України та українського народу; її мета – знищення української державності та асиміляція українців", - наголосив Резніков.

Деталі

Він заявив, що російський диктатор використовує "подібну схему" що й німецький фюрер Адольф Гітлер під час Другої світової війни. Він нагадав, що у 1938 році, щоб запобігти війні, у Мюнхені було підписано "сумнозвісну" угоду про передачу Судетської області Чехословаччини Третьому Рейху.

"З історії ми знаємо, що Гітлера це не зупинило. Незабаром Третій Рейх отримав повний контроль над тим, що залишилося від Чехословаччини, включаючи її значний військовий арсенал, який згодом відіграв важливу роль у вторгненні до Польщі та Франції", - зауважив Резніков.

Колишній очільник Міноборони застеріг, шо амбіції росії "не зупиняться" на Україні.

"Я вважаю, що дозволити росії отримати українські ресурси, включно з великим фондом вербування, лише посилить амбіції Кремля та призведе до нової великої війни у ​​Східній Європі, яка неминуче залучить НАТО – з усіма ризиками, що випливають з цього", - підсумував він.

Нагадаємо

Міністр оборони України у 2021-2023 роках Олексій Резніков у статті для The Guardian вказав, що перемога України – це не мрія, а реальність, і для цього є низка складових.

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