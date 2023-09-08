Резніков назвав складові перемоги України
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Перемога України – це не мрія, а реальність, і для цього є низка складових, вказав у статті для The Guardian міністр оборони України у 2021-2023 роках Олексій Резніков, пише УНН.
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"Перемога України – не мрія, а реальність. Рецепт цієї перемоги зрозумілий: це відновлення територіальної цілісності України, виведення залишків російських військ, покарання воєнних злочинців, репарації, внесення змін до міжнародного права, які унеможливлять подібні агресії в майбутньому, та участь України в архітектурі міжнародної безпеки", - зазначив Резніков.
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Він наголосив, що перемога України "стане тріумфом міжнародного права над свавіллям сильних". "Це продемонструє, що зміна міжнародно визнаних кордонів шляхом військової агресії неприпустима. Це буде єдність вільного світу проти тиранії несвободи", - зазначив Резніков.
При цьому він закликав іноземних міністрів оборони до єдності, хоробрості та консолідованих дій – "це єдиний спосіб врятувати цей світ від катастрофи третьої світової війни".
Резніков також попросив колег підтримати свого наступника. "Рустем Умеров – компетентна та професійна людина, здатна продовжувати розпочаті нами ініціативи. Разом ви прискорите момент перемоги України", - зазначив він.
Нагадаємо
5 вересня Верховна Рада схвалила звільнення Резнікова з посади міністра оборони - відставку підтримали 327 нардепів. Нардепи аплодували стоячи, проводжаючи Резнікова з посади міністра.