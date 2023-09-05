Нардепи аплодували стоячи, проводжаючи Резнікова з посади міністра

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Після голосування нардепи встали зі своїх місць та почали гучно аплодувати Резнікову на знак подяки за його роботу.

Нагадаємо

Верховна Рада звільнила Резнікова з посади міністра оборони - відставку підтримали 327 нардепів.

Раніше, 3 вересня, Президент Володимир Зеленський повідомив, що ухвалив кадрове рішення, яке передбачає звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони України, яку має обійняти Рустем Умєров.

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив 4 вересня, що подав заяву про відставку з займаної посади до Верховної Ради.