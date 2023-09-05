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Нардепи аплодували стоячи, проводжаючи Резнікова з посади міністра

Нардепи аплодували стоячи, проводжаючи Резнікова з посади міністра

Київ • УНН

 • 549037 перегляди

КИЇВ. 5 вересня. УНН. Верховна Рада погодила відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони України. Нардепи дякували та аплодували міністрові, пише УНН.

Деталі

Після голосування нардепи встали зі своїх місць та почали гучно аплодувати Резнікову на знак подяки за його роботу.

Нагадаємо

Верховна Рада звільнила Резнікова з посади міністра оборони - відставку підтримали 327 нардепів.

Раніше, 3 вересня, Президент Володимир Зеленський повідомив, що ухвалив кадрове рішення, яке передбачає звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони України, яку має обійняти Рустем Умєров.

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив 4 вересня, що подав заяву про відставку з займаної посади до Верховної Ради.

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