Нардепи аплодували стоячи, проводжаючи Резнікова з посади міністра
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Верховна Рада погодила відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони України. Нардепи дякували та аплодували міністрові, пише УНН.
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Після голосування нардепи встали зі своїх місць та почали гучно аплодувати Резнікову на знак подяки за його роботу.
Нагадаємо
Верховна Рада звільнила Резнікова з посади міністра оборони - відставку підтримали 327 нардепів.
Раніше, 3 вересня, Президент Володимир Зеленський повідомив, що ухвалив кадрове рішення, яке передбачає звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони України, яку має обійняти Рустем Умєров.
Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив 4 вересня, що подав заяву про відставку з займаної посади до Верховної Ради.