Нардепы аплодировали стоя, провожая Резникова с должности министра
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Верховная Рада согласовала отставку Алексея Резникова с должности министра обороны Украины. Нардепы благодарили и аплодировали министру, пишет УНН.
Детали
После голосования нардепы встали со своих мест и начали громко аплодировать Резникову в знак благодарности за его работу.
Напомним
Верховная Рада уволила Резникова с должности министра обороны - отставку поддержали 327 нардепов.
Ранее, 3 сентября, Президент Владимир Зеленский сообщил, что принял кадровое решение, предусматривающее увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны Украины, которую должен занять Рустем Умеров.
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил 4 сентября, что подал заявление об отставке с занимаемой должности в Верховную Раду.