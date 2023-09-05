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рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13:40 • 93638 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13:25 • 75457 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 75997 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 107196 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 129796 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

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Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

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Нардепы аплодировали стоя, провожая Резникова с должности министра

Нардепы аплодировали стоя, провожая Резникова с должности министра

Киев • УНН

 • 549034 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Верховная Рада согласовала отставку Алексея Резникова с должности министра обороны Украины. Нардепы благодарили и аплодировали министру, пишет УНН.

Детали

После голосования нардепы встали со своих мест и начали громко аплодировать Резникову в знак благодарности за его работу.

Напомним

Верховная Рада уволила Резникова с должности министра обороны - отставку поддержали 327 нардепов.

Ранее, 3 сентября, Президент Владимир Зеленский сообщил, что принял кадровое решение, предусматривающее увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны Украины, которую должен занять Рустем Умеров.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил 4 сентября, что подал заявление об отставке с занимаемой должности в Верховную Раду.

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