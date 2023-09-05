Нардепы аплодировали стоя, провожая Резникова с должности министра

Детали

После голосования нардепы встали со своих мест и начали громко аплодировать Резникову в знак благодарности за его работу.

Напомним

Верховная Рада уволила Резникова с должности министра обороны - отставку поддержали 327 нардепов.

Ранее, 3 сентября, Президент Владимир Зеленский сообщил, что принял кадровое решение, предусматривающее увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны Украины, которую должен занять Рустем Умеров.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил 4 сентября, что подал заявление об отставке с занимаемой должности в Верховную Раду.